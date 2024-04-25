У Криворізькому районі пролунав вибух: коментар ОВА

Під час тривоги у Криворізькому районі пролунав вибух – то була робота ППО.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, оборонці з ПвК “Схід” збили ворожу ракету.
Вибух у Криворізькому районі – то робота ППО. Оборонці з ПвК “Схід” збили ворожу ракету, – написав він.
В області знову повітряна тривога. Не нехтуйте!
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