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У Криворізькому районі пролунав вибух: коментар ОВА

Сьогодні 13:05
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То робота ППО!
Новости Днепра про У Криворізькому районі пролунав вибух: коментар ОВА

Фото умовне.

Під час тривоги у Криворізькому районі пролунав вибух – то була робота ППО.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, оборонці з ПвК “Схід” збили ворожу ракету.

Вибух у Криворізькому районі – то робота ППО. Оборонці з ПвК “Схід” збили ворожу ракету, – написав він.

В області знову повітряна тривога. Не нехтуйте!

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Новости Днепра про У Криворізькому районі пролунав вибух: коментар ОВАУкраїнська

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