Нужно быть бдительными: мошенник обманул днепрянку на 400 тыс гривен

Он представился сотрудником банка. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.
К 19-летней жительнице города мошенник представился сотрудником одного из банков.
Он сообщил девушке, которая сейчас учится в Европе, что с ее банковского счета пытаются снять средства и посоветовал перечислить средства на более защищенный счет.
За мошенничество задержан 24-летний житель Днепра. Вырученные средства он почти сразу потратил по своему усмотрению.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) ККУ
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Козенко Антон
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