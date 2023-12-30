Нужно быть бдительными: мошенник обманул днепрянку на 400 тыс гривен

Мошенник обманул студентку из Днепра на 400 тыс гривен.

Он представился сотрудником банка. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП.

К 19-летней жительнице города мошенник представился сотрудником одного из банков.

Он сообщил девушке, которая сейчас учится в Европе, что с ее банковского счета пытаются снять средства и посоветовал перечислить средства на более защищенный счет.

За мошенничество задержан 24-летний житель Днепра. Вырученные средства он почти сразу потратил по своему усмотрению.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) ККУ

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