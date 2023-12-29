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  • “Для ворогів — гроза, а для своїх просто Бубочка”: у Дніпрі помітили авто з милим “позивним”

“Для ворогів — гроза, а для своїх просто Бубочка”: у Дніпрі помітили авто з милим “позивним”

Сьогодні 21:14
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У Дніпрі помітили автівку з "няшним позивним".

Новости Днепра про

На вулицях Дніпра роз’їжджає автівка з цікавим та трохи милим позивним. На незвичайний номер автівки у мілітарі стиль звернули увагу в спільноті “Файне місто Дніпро”. 

Для ворогів — гроза, а для своїх просто Бубочка, – йдеться у дописі.

У мережі припустили, що автівка належить військовому чи військові, позаяк має характерний мілітарі стиль, а на одному із вікон є білий хрест, яким часто позначають свою техніку воїни ЗСУ, які йдуть в контрнаступ. 

Автівку з милим “позивним” бачили на лівому березі. 

Щиро сподіваємося, що у власника/власниці “Бубочки” все гаразд і автівка прослужить довгий час. 

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