«Для врагов — гроза, а для своих просто Бубочка»: в Днепре заметили авто с милым «позывным»

По улицам Днепра разъезжает автомобиль с интересным и немного милым позывным. На необычный номер автомобиля в милитари стиле обратили внимание в сообществе «Файне місто Дніпро».
Для врагов — гроза, а для своих просто Бубочка, говорится в сообщении.
В сети предположили, что автомобиль принадлежит военному или военному, поскольку имеет характерный милитари стиль, а на одном из окон есть белый крест, которым часто обозначают свою технику воины ВСУ, идущие в контрнаступление.
Автомобиль с милым «позывным» видели на левом берегу.
Искренне надеемся, что у владельца/обладательницы «Бубочки» все хорошо и автомобиль прослужит долгое время.
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