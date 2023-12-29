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  • В Днепре в результате ракетного удара уже 30 пострадавших, в том числе ребенок и полицейский: в каком они состоянии

В Днепре в результате ракетного удара уже 30 пострадавших, в том числе ребенок и полицейский: в каком они состоянии

Сегодня 17:03
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Сегодня россияне еще раз подтвердили, что они – террористы.

Новости Днепра про В Днепре в результате ракетного удара уже 30 пострадавших, в том числе ребенок и полицейский: в каком они состоянии

Утром армия рф нанесла массированный ракетный удар по Украине, «прилеты» есть во многих городах – Запорожье, Киеве, Одессе, Львове, Харькове и других.

В Днепре российские ракеты попали в торговый центр, повреждены роддом, около 20 многоэтажек, школы, амбулатории, автомобили, также полностью разрушен один частный дом.

К сожалению, 6 горожан погибли. По уточненным данным, количество пострадавших возросло до 30, в том числе 1,5-летний ребенок и полицейский.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, 20 пострадавших сейчас в больнице, трое – «тяжелые».

Отметим, на момент ракетной атаки в роддоме было 12 рожениц и четверо новорожденных. Всех их спасло то, что как только раздалась тревога, врачи быстро перевели всех в укрытие. В самом здании выбиты окна, нарушены перекрытия.

Местные жители поделились своими эмоциями после «прилетов». Детали – на видео:

В городе 30 декабря объявили днем траура по погибшим в результате ракетных ударов.

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Новости Днепра про В Днепре в результате ракетного удара уже 30 пострадавших, в том числе ребенок и полицейский: в каком они состоянииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре в результате ракетного удара уже 30 пострадавших, в том числе ребенок и полицейский: в каком они состоянииРусский

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