В Днепре горожан не пустили в подвал школьного укрытия во время массированной атаки

В 75-й школе Днепра рядом с ТРЦ, в который попала ракета, дежурный открыл первое укрытие (цокольный этаж), но отказал посетителям перейти в следующее (подвальное помещение), объяснив это тем, что там якобы ремонт.
Об этом сообщила заместитель начальника управления образования Елена Яковенко. Как рассказала чиновник, горожане пришли в школу, чтобы пересидеть опасность в укрытии учебного заведения во время утренней воздушной тревоги.
Дежурный не пропустил их в подвал и позволил остаться только на цокольном этаже. Горожане попросили пустить их в подвал, где безопаснее. После нескольких минут колебаний работник открыл и подвальное помещение.
В этом учебном заведении зарегистрировано два укрытия, рассчитанных на 300 человек, заметили в ГумДепе. После инцидента директор школы уволилась, поскольку понимает свою вину в этом инциденте.
Чиновница заверила, что укрытие обустроено и туда можно пускать горожан, которые просят убежища на время тревоги, но сегодня этого не сделали. Все происшествия выясняются.
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