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В Днепре взрывной волной выбило 2500 тысяч окон

Сегодня 13:29
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В Днепре разбито более 2 тысяч окон.
Новости Днепра про В Днепре взрывной волной выбило 2500 тысяч окон

Фото: Суспільне Дніпро

Во время одной из самых массовых атак по Украине, в Днепре 29 декабря насчитали около 18 взрывов. Как сообщил городской голова Борис Филатов, взрывной волной выбило не менее 2500 тысяч окон. И это только по состоянию на 12:00, сообщил в своем телеграм-канале мэр.

Горсовет достает запасы пленок и стройматериалов из складов, чтобы как можно быстрее сохранить в домах тепло: подрядчиков, предпринимателей, волонтеров.

Тащим все со складов – взаймы, без документов. Я хочу передать «привет» каждому мусору, который после войны придет с «подозрением» в муниципалитет, и будет рассказывать, что мы сделали все неправильно. Вы бы так на фронт шли, как вы, паскуды, рветесь, встать под бронь и устраивать маски-шоу в тылу. «А на чем вы купили бранежилеты 25 февраля 22 года без документов?» (с) Уроды, — написал Филатов.

Массовая атака на Днепр 29 декабря. Что известно по состоянию на 13:20?

Известно о 5 погибших и 25 пострадавших, среди которых один ребенок.

Дома рядом с эпицентром «прилета» пострадали больше всего. Там потрескались стены, выбиты двери и окна. Мы уже писали о том, как выглядят квартиры горожан после массированной атаки по Днепру.

Пострадали квартиры сотрудников одного из университетов Днепра. Семья работника Дворца студентов ДНУ осталась без крова, о чем мы писали ЗДЕСЬ.

Также в больнице спасают жизнь одного из пострадавших, оказавшегося в эпицентре «прилета» по ТЦ. Мужчина вышел за хлебом и сигаретами, но стал свидетелем мощного взрыва.

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