У Дніпрі вибуховою хвилею повибивало 2500 тисяч вікон

У Дніпрі потрощено понад 2 тисячі вікон.

Під час однієї з наймасовіших атак по Україні в Дніпрі 29 грудня нарахували близько 18 вибухів. Як повідомив міський голова Борис Філатов, вибуховою хвилею повибивало щонайменше 2500 тисячі вікон. І це тільки станом на 12:00, повідомив у своєму телеграм-каналі мер.

Наразі міськрада дістає запаси плівок та будматеріалів зі складів, аби щонайшвидше зберегти у будинках тепло: підрядників, підприємців, волонтерів.

Тягнемо все зі складів – у борг, без документів. Я хочу передати «привіт» кожному мусору, який після війни прийде з «підозрою» до муніципалітету, і розповідатиме, що ми зробили все неправильно. Ви б так на фронт йшли, як ви, паскуди, рветеся, стати під бронь та влаштовувати «маски-шоу» в тилу. «А пачєму ви купілі бранежилети 25 февраля 22 года без дакументав?» (с) Потвори, – написав Філатов.

Масова атака на Дніпро 29 грудня. Що відомо станом на 13:20?

Відомо про 5 загиблих та 25 постраждалих, серед яких одна дитина.

Домівки поруч з епіцентром “прильоту” постраждали найбільше. Там потріскалися стіни, вибиті двері та вікна. Ми вже писали, як виглядають квартири містян після масованої атаки по Дніпру.

Постраждали квартири співробітників одного із університетів Дніпра. Родина працівника Палацу студентів ДНУ залишилася без даху над головою, про що ми писали ТУТ.

Також у лікарні рятують життя одного із постраждалих, який опинився в епіцентрі “прильоту” по ТЦ. Чоловік вийшов за хлібом та цигарками, але став свідком потужного вибуху.

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