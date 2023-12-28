В Днепре неделю всем городом ищут хозяина пса-великана: может быть поводырем для незрячих

На Райончике появился Днепровский Хатико, судьба которого волнует весь город.

Пес-великан, которого в понедельник заметили в маршрутке, привлек к себе внимание всего города. Уже почти неделю жители левого берега пытаются обнаружить хозяев собаки. Маламута видели на улице Калиновой, на Слобожанском проспекте, на Образцова. Горожане отмечают, что животное воспитано и приучено к автомобилю, поэтому вряд ли беспризорно. На шее также есть след от ошейника.

Маламут бегает по Калиновой. Большой, статный, без ошейника, но след от него есть. Очень хороший пес, мальчик, все его гладят, фоткают, он будто специально дает себя фоткать и гладить, чтобы ему помогли найтись. с 21:00 до 22:15 примерно мы были с ним возле АТБ напротив Будапешта, тщетно пытались звонить Зооконтролю и найти ему передержку. Затем он побежал в сторону Слобожанского (за девочкой-маламутом, которую выгуливала женщина). Возможно, вернется в АТБ. Судя по публикации в «Базе потерянных и найденных животных», его наблюдают то на Слобожанском, 67, то на Образцова, то на Путиловской, то он в какую-нибудь маршрутку заскакивал, и это все длится по меньшей мере с субботы, а значит уже не менее трех дней , – рассказывает местная жительница Мария.

Судьбой пса обеспокоены жители «Райончика». Несколько раз его пускали к себе в подъезд или брали на передержку. К сожалению, из-за особенностей породы, не все могут взять к себе такое большое животное, поэтому пока маламут беспризорный и бегает по району.

Маламуты любят свободу, поэтому часто убегают из дома, вероятно так произошло и в этот раз. Однако прошла почти неделя, но нет даже намека на появление хозяев.

Люди говорят, что когда-то похожую собаку-поводыря видели с незрячим мужчиной, живущим на проспекте Калнышевского. Днепряне предполагают, что именно поэтому собаку никто еще не узнал. Впрочем, это только предположение, поскольку никто не знает, где именно живет горожанин, а в соцсетях его по понятным причинам найти не удалось.

В настоящее время пес находится на передержке в одном из приютов. Девушка, нашедшая Днепровского Хатико последней, оплатила его пребывание там. Если хозяева животного не найдутся через две недели, тогда четверолапому будут искать новую семью.

Знаете, где жило это животное — сообщите СЮДА.

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