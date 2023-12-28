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В сети показали, как выглядела «стена Цоя» в Днепре без надписей (ФОТО)

Сегодня 14:02
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Показали уникальные фото "стены Цоя" без надписей.

Новости Днепра про В сети показали, как выглядела

В это трудно поверить, но когда-то на «стене Цоя» не было ни одной надписи.

«Стеной Цоя» называют стену, расположенную на улице 6-й Стрелковой Дивизии, возле дороги от монумента Вечной Славы, что на Яворницкого до спуска в сторону Набережной Победы. Свое название место получило после смерти советской звезды Виктора Цоя и солиста группы «Кино», погибшего во время автокатастрофы в августе 1990 года.

Почти сразу после того, как фанаты Цоя узнали о смерти кумира, начали появляться граффити и портреты исполнителя. Кроме этого, на стене есть легендарная фраза «Цой жив». Почему поклонники солиста «Кино» выбрали эту локацию никто точно не знает, но именно здесь обустроили неофициальный мемориал и место встречи для тех, кто увлекался звездой.

Новости Днепра про В сети показали, как выглядела

«Стена Цоя» также долгое время была уличной почтой. Здесь оставляли признание в любви и приглашали на свидание. С 2000-х новых надписей становилось все меньше, но даже сейчас на камнях появляются свежие граффити или картинки.

В музее «Машины времени» показали уникальное фото «стены Цоя», где нет ни одной граффити и надписи. Автор фотографии Анатолий Гудыменко, заснявший один из вело-турниров, проходивших в Днепре в 80-х.

Вот такой была стена на спуске к набережной раньше:

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