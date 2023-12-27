Кабмин определил, как долго не будут повышать цены на электроэнергию

Кабмин сохранил постоянными тарифы на электроэнергию до конца апреля.

Для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт/ч.

Кабинет Министров Украины продлил действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на электроэнергию для населения до конца апреля 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

«Сегодня продолжаем действие ПСО на электроэнергию до конца апреля следующего года. Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт/ч. Что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона», — заявил глава правительства.

Также он отметил, что первый зимний месяц украинская энергетика проходит успешно.

«Уже несколько дней подряд снижается суточный максимум потребления. Генерации достаточно для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий», — сказал Шмигаль.

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