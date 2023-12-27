Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Кабмин определил, как долго не будут повышать цены на электроэнергию

Сегодня 20:47
просмотров

Кабмин сохранил постоянными тарифы на электроэнергию до конца апреля.

Новости Днепра про Кабмин определил, как долго не будут повышать цены на электроэнергию

Для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт/ч.

Кабинет Министров Украины продлил действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на электроэнергию для населения до конца апреля 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе заседания правительства.

«Сегодня продолжаем действие ПСО на электроэнергию до конца апреля следующего года. Как и обещали, для бытовых потребителей цена электричества и дальше будет составлять 2,64 грн за кВт/ч. Что позволит не увеличивать нагрузку на семейные бюджеты во время отопительного сезона», — заявил глава правительства.

Также он отметил, что первый зимний месяц украинская энергетика проходит успешно.

«Уже несколько дней подряд снижается суточный максимум потребления. Генерации достаточно для обеспечения света и тепла в домах украинцев и для работы предприятий», — сказал Шмигаль.

Читайте также:

Новости Днепра про Кабмин определил, как долго не будут повышать цены на электроэнергиюУкраїнська Новости Днепра про Кабмин определил, как долго не будут повышать цены на электроэнергиюРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

27 декабря в Днепре планово будут выключать свет: где именно
Новости Днепра
Сегодня 07:00
27 декабря в Днепре планово будут выключать свет: где именно

Света не будет с 8:00 до 17:00!

В Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: все адреса
Новости Днепра
Вчера 07:00
В Днепре сегодня будут выключать свет с 8:00 до 17:00: все адреса

Еще есть время зарядить телефон!

В Днепре сегодня выключат свет многим жителям: не будет 9 часов (АДРЕСА)
Новости Днепра
25.12.2023 07:00
В Днепре сегодня выключат свет многим жителям: не будет 9 часов (АДРЕСА)

Зарядите телефон!

Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые
Новости Днепра
22.12.2023 22:01
Магазины Днепра перед Рождеством стремительно переписали цены на цитрусовые: где самые дешевые

В Днепре перед Рождеством быстро выросли цены на мандарины.

Последние новости

5 котов полтавской «Робинзонки Крузо», 21 год жившей на безлюдном острове, нашли приют в Днепре
5 котов полтавской «Робинзонки Крузо», 21 год жившей на безлюдном острове, нашли приют в Днепре

Животных полтавской "Робинзонки Крузо", которая 21 год прожила на острове, раздали новым хозяевам и волонтерам.

Сегодня 22:06
5
просмотров
Расстрелянный автомобиль посреди трассы на Днепропетровщине: новые детали
Расстрелянный автомобиль посреди трассы на Днепропетровщине: новые детали

В Днепропетровской области ищут подозреваемого в убийстве 49-летнего водителя.

Сегодня 21:34
7
просмотров
Объявили «план-перехват»: на Днепропетровщине неизвестный расстрелял автомобиль посреди трассы
Объявили «план-перехват»: на Днепропетровщине неизвестный расстрелял автомобиль посреди трассы

На трассе, ведущей из Днепропетровщины в Полтавскую область, расстреляли водителя.

Сегодня 20:00
6
просмотров
Такое бывает редко: в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО)
Такое бывает редко: в Днепре и области после урагана появилась зимняя радуга (ФОТО)

После урагана 27 декабря над Днепром, Никополем и Кривым Рогом появилась радуга.

Сегодня 19:33
3
просмотров
Стало известно, что появится вместо кинотеатра «Січ» в Днепре на Тополе-3
Стало известно, что появится вместо кинотеатра «Січ» в Днепре на Тополе-3

Вместо кинотеатра "Сич" на Тополе построят торговый центр.

Сегодня 18:44
5
просмотров
Жители Кривого Рога просят отменить бесплатный проезд в транспорте
Жители Кривого Рога просят отменить бесплатный проезд в транспорте

Криворожцы предлагают отменить бесплатный проезд в городском транспорте.

Сегодня 18:02
8
просмотров
Как в Днепре будут работать травмпункты на праздники и их адреса
Как в Днепре будут работать травмпункты на праздники и их адреса

Важная информация!

Сегодня 18:02
7
просмотров
Как выглядел зимний Днепр 100 лет назад: лед на реке и 3-метровые снежные сугробы (ФОТО)
Как выглядел зимний Днепр 100 лет назад: лед на реке и 3-метровые снежные сугробы (ФОТО)

С каждым годом зимы в Днепре становятся все теплее, в этом году синоптики обещают рекордное потепление в новогоднюю ночь – до 8 градусов тепла. Жители города уже привыкли к тому, что зимой на улицах практически нет снега, а на дорогах…

Сегодня 17:36
5
просмотров
Жители Павлограда жалуются на зелено-бурые мандарины в АТБ (ФОТО)
Жители Павлограда жалуются на зелено-бурые мандарины в АТБ (ФОТО)

Уже через несколько дней мы будем праздновать Новый год.

Сегодня 17:32
7
просмотров
В Днепре на Набережной Победы ветром с корнем вырвало 10-метровый тополь (ФОТО)
В Днепре на Набережной Победы ветром с корнем вырвало 10-метровый тополь (ФОТО)

На Набережной Победы тополь упал на дорогу.

Сегодня 17:17
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх