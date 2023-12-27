Кабінет Міністрів України продовжив дію механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
“Сьогодні продовжуємо дію ПСО на електроенергію до кінця квітня наступного року. Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год. Що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону”, – заявив очільник уряду.
Також він зазначив, що перший зимовий місяць українська енергетика проходить успішно.
“Вже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання. Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств”, – сказав Шмигаль.