Кабмін зберіг незмінними тарифи на електроенергію до кінця квітня.

Для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год.

Кабінет Міністрів України продовжив дію механізму покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на електроенергію для населення до кінця квітня 2024 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Сьогодні продовжуємо дію ПСО на електроенергію до кінця квітня наступного року. Як і обіцяли, для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт/год. Що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону”, – заявив очільник уряду.

Також він зазначив, що перший зимовий місяць українська енергетика проходить успішно.