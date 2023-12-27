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  • У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром з коренем вирвало 10-метрову тополю (ФОТО)

У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром з коренем вирвало 10-метрову тополю (ФОТО)

Сьогодні 17:17
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На Набережній Перемоги тополя впала на дорогу.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром з коренем вирвало 10-метрову тополю (ФОТО)

З обіду 27 грудня в Дніпрі вирує негода. Шквальний вітер валяє дерева та розкриває дах торговельних павільйонів. 

На Набережній Перемоги навпроти McDonalds на дорогу впала тополя. 10-метрове дерево вирвало з коренем, повідомляє Dnepr.info.

Ніхто не постраждав, але тополя перегородила дорогу для пішоходів. 

Зауважимо, що негода триватиме ще два дні, тому варто бути обережним поблизу високих дерев, які можуть бути аварійними. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром з коренем вирвало 10-метрову тополю (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром з коренем вирвало 10-метрову тополю (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром з коренем вирвало 10-метрову тополю (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром з коренем вирвало 10-метрову тополю (ФОТО)

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі шквальний вітер зніс дах торговельних павільйонів на Воронцовському ринку, що на Майнулівському проспекті. На Донецькому шосе біля Каравану величезне дерево ледь не розчавило автівку та вантажівку, а на Красному Камені літали сміттєві баки. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром з коренем вирвало 10-метрову тополю (ФОТО)Українська

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