У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром з коренем вирвало 10-метрову тополю (ФОТО)

На Набережній Перемоги тополя впала на дорогу.

З обіду 27 грудня в Дніпрі вирує негода. Шквальний вітер валяє дерева та розкриває дах торговельних павільйонів.

На Набережній Перемоги навпроти McDonalds на дорогу впала тополя. 10-метрове дерево вирвало з коренем, повідомляє Dnepr.info.

Ніхто не постраждав, але тополя перегородила дорогу для пішоходів.

Зауважимо, що негода триватиме ще два дні, тому варто бути обережним поблизу високих дерев, які можуть бути аварійними.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі шквальний вітер зніс дах торговельних павільйонів на Воронцовському ринку, що на Майнулівському проспекті. На Донецькому шосе біля Каравану величезне дерево ледь не розчавило автівку та вантажівку, а на Красному Камені літали сміттєві баки.

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