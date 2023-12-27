В Днепре на Набережной Победы ветром с корнем вырвало 10-метровый тополь (ФОТО)

С обеда 27 декабря в Днепре бушует непогода. Шквальный ветер валяет деревья и открывает крышу торговых павильонов.
На Набережной Победы напротив McDonalds на дорогу упал тополь. 10-метровое дерево вырвало с корнем, сообщает Dnepr.info.
Никто не пострадал, но тополь преградил дорогу для пешеходов.
Заметим, что непогода продлится еще два дня, поэтому следует осторожничать вблизи высоких деревьев, которые могут быть аварийными.
Ранее мы сообщали, что в Днепре шквальный ветер снес крышу торговых павильонов на Воронцовском рынке на Майнуловском проспекте. На Донецком шоссе возле Каравана огромное дерево чуть не раздавило машину и грузовик, а на Красном Камне летали мусорные баки.
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