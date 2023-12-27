Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі біля “Каравану” дерево розчавило авто, а на ж/м Червоний Камінь вітер “порозкидав” сміттєві баки (ФОТО)

У Дніпрі біля “Каравану” дерево розчавило авто, а на ж/м Червоний Камінь вітер “порозкидав” сміттєві баки (ФОТО)

Сьогодні 16:05
просмотров

Сьогодні у Дніпрі бушує ураганний вітер.

Новости Днепра про У Дніпрі біля

Так, на Донецькому шосе, біля ТРЦ «Караван», величезне дерево впало на автомобіль Renault та майже розчавило його. Крім того, гілки пошкодили кузов вантажівки DAF.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

Попередньо, ніхто не постраждав.

Дерево та автівку вже прибрали з місця падіння, пошкоджена фура все ще стоїть на дорозі. На місці працюють правоохоронці.
У напрямку житлового масиву Ломівський ускладнено рух.

Новости Днепра про У Дніпрі біля

Сильний вітер наробив біди і в іншому районі міста. Так, на житловому масиві Червоний Камінь він “порозкидав” сміттєві баки – їх винесло аж на дорогу.

Новости Днепра про У Дніпрі біля

Будь ласка, будьте обережні, адже негода вируватиме у Дніпрі і 28, і 29 грудня!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі шквальним вітром знесло торговельні павільйони на Воронцовському ринку.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі біля Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі шквальним вітром знесло торговельні павільйони на Воронцовському ринку
Новини Дніпра
Сьогодні 14:52
У Дніпрі шквальним вітром знесло торговельні павільйони на Воронцовському ринку

У Дніпрі раптовий шквальний вітер наробив біди.

Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою
Новини Дніпра
Сьогодні 14:36
Скільки можна заробити на день у Дніпрі: список вакансій із щоденною зарплатою

Традиційно зарплату співробітникам платять двічі на місяць – аванс та…

У Дніпрі на Сонячній Набережній утворилося величезне смердюче озеро (ВІДЕО)
Новини Дніпра
Сьогодні 14:29
У Дніпрі на Сонячній Набережній утворилося величезне смердюче озеро (ВІДЕО)

За попередньою інформацією, тут прорвало каналізацію.

Нестандартні, але душевні: у Дніпрі з’явилися десятки унікальних народних ялинок
Новини Дніпра
Сьогодні 14:28
Нестандартні, але душевні: у Дніпрі з’явилися десятки унікальних народних ялинок

Понад три десятки народних ялинок прикрасили мешканці Дніпра.

Наверх