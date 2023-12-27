У Дніпрі біля “Каравану” дерево розчавило авто, а на ж/м Червоний Камінь вітер “порозкидав” сміттєві баки (ФОТО)

Сьогодні у Дніпрі бушує ураганний вітер.

Так, на Донецькому шосе, біля ТРЦ «Караван», величезне дерево впало на автомобіль Renault та майже розчавило його. Крім того, гілки пошкодили кузов вантажівки DAF.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Дерево та автівку вже прибрали з місця падіння, пошкоджена фура все ще стоїть на дорозі. На місці працюють правоохоронці.

У напрямку житлового масиву Ломівський ускладнено рух.

Сильний вітер наробив біди і в іншому районі міста. Так, на житловому масиві Червоний Камінь він “порозкидав” сміттєві баки – їх винесло аж на дорогу.

Будь ласка, будьте обережні, адже негода вируватиме у Дніпрі і 28, і 29 грудня!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі шквальним вітром знесло торговельні павільйони на Воронцовському ринку.

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