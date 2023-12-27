В Днепре ухаживание 16-летнего юноши к девушке закончилось переломами и больницей

Ученик монтажного техникума из Днепра решил поразить понравившуюся ему девушку, но все закончилось не свиданием, а травмами и больницей. О несчастном случае рассказал медик Центральной подстанции Днепровской станции ЭМД Виктор Пальчинский.
26 декабря в «скорую» поступил вызов о 16-летнем парне, который упал с 3-метровой высоты. На место немедленно отправилась бригада медиков. Выяснилось, что юноша хотел поразить девушку, поэтому забрался на перила лестницы, чтобы скатиться с нее, но не удержал равновесие и упал вниз.
В результате падения с трехметровой высоты у юноши диагностировали политравму — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, открытый перелом ключицы, закрытый перелом бедра и плеча, ушиб шейного отдела позвоночника.
На месте инцидента медики стабилизировали состояние пострадавшего, зафиксировали его на щите и увезли в ближайшую больницу. Молодой человек под наблюдением врачей.
В детском возрасте травматизм наблюдается чаще, из-за более активного образа жизни! Надо всегда помнить правила техники безопасности, потому что они написаны именно после подобных случаев и разработаны, чтобы их избегать! Спасибо коллегам за профессионализм! Мы всегда на страже вашего здоровья и жизни, – заметил медик.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Днепре 12-летний мальчик пошел в аптеку и потерялся.
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