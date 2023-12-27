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  • У Дніпрі залицяння 16-річного юнака до дівчини закінчилося переломами та лікарнею

У Дніпрі залицяння 16-річного юнака до дівчини закінчилося переломами та лікарнею

Сьогодні 16:50
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У Дніпрі юнак травмувався, коли залицявся до дівчини.

Новости Днепра про У Дніпрі залицяння 16-річного юнака до дівчини закінчилося переломами та лікарнею

Учень монтажного технікуму з Дніпра вирішив вразити дівчину, яка йому подобається, але все закінчилося не побаченням, а травмами та лікарнею. Про нещасний випадок розповів медик Центральної підстанції Дніпровської станції ЕМД Віктор Пальчинський. 

26 грудня до “швидкої” надійшов виклик про 16-річного хлопця, який впав з 3-метрової висоти. На місце негайно вирушила бригада медиків. З’ясувалося, що юнак хотів вразити дівчину, тому забрався на поруччя сходів, щоб скотитися з них, але не втримав рівновагу та впав вниз. 

Внаслідок падіння з триметрової висоти в юнака діагностували політравму – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, відкритий перелом ключиці, закритий перелом стегна та плеча, забій шийного відділу хребта.

На місці інциденту медики стабілізували стан постраждалого, зафіксували його на щиті та повезли до найближчої лікарні. Наразі юнак під наглядом лікарів. 

У дитячому віці травматизм спостерігається частіше, через більш активний спосіб життя! Треба завжди памʼятати про правила техніки безпеки, бо вони написані саме після подібних випадків і розроблені, щоб їх уникати! Дякуємо колегам за професіоналізм! Ми завжди на варті вашого здоров’я та життя, – зауважив медик. 
 
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Дніпрі 12-річний хлопчик пішов до аптеки та загубився. 
 

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Новости Днепра про У Дніпрі залицяння 16-річного юнака до дівчини закінчилося переломами та лікарнеюУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі залицяння 16-річного юнака до дівчини закінчилося переломами та лікарнеюРусский

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