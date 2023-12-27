У Дніпрі 12-річний хлопчик пішов в аптеку та загубився

Хлопчика розшукали патрульні та повернули його додому.

Учора пізно ввечері на спецлінію “102” зателефонував стурбований чоловік. Він повідомив, що його 12-річний син пішов в аптеку і вже більше 3 годин не повертається. Зв’язатися з ним батьки не можуть, оскільки хлопчик забув телефон вдома.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Правоохоронці, отримавши фото зниклої дитини, розпочали пошуки. Згодом один із екіпажів помітив схожого за прикметами хлопчика неподалік проспекту Поля і зупинився, аби поспілкуватися з ним. Як виявилося, це саме той, кого розшукують.

Неповнолітній пояснив, що хотів ще трохи прогулятися, зайшов далеко від дому, а потім зрозумів, що загубився. Інспектори доставили хлопця додому і передали батькам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині 75-річний дідусь не міг повернутися додому.

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