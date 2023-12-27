Дніпропетровщина у ТОПі найкорумпованіших областей України

Дніпропетровщина опинилась серед лідерів рейтингу найбільш корумпованих областей.

Такі підсумки підбили в Національному агентстві запобігання корупції (НАЗК).

У Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили пов’язані з корупцією правопорушення, з 23 тисяч 685 записів – 1908 з Дніпропетровської області. Таким чином регіон опинився у ТОПі найкорумпованіших областей. Першою стала Львівщина, де зафіксували 1968 правопорушень. Варто зауважити, що це дані зібрані починаючи з 2019 року, коли почав працювати реєстр та по грудень 2023.

Хто потрапляє до реєстру?

До реєстру потрапляють особи, які порушили антикорупційне законодавство. До прикладу, внесли неправдиві відомості до декларацій, якщо це посадовці, або зловживали впливом чи пропонували “порішать” якесь питання.

Це стосується і тих, хто потрапив до в’язниці, і тих, хто відбувся штрафом чи іншими дисциплінарними санкціями.

Скільки корупціонерів викрили в 2023 році?

Тільки за 2023 рік в регіоні внесли 219 записів до реєстру. ТОП областей такий:

Львівська область – 244 записи в реєстрі корупційних правопорушень.

Дніпропетровська область – 219 записів.

Київська область – 219 записів.

Одеська область – 217 записів.

З позитиву: це може означати, що в Україні почали прискіпливіше ставитися до корупції, тому порушників виявляються набагато частіше. Ознайомитися з аналітикою самотужки можна ТУТ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Дніпропетровщина на третьому місці по Україні за кількістю діючих церков УПЦ МП

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