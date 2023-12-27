Нестандартні, але душевні: у Дніпрі з’явилися десятки унікальних народних ялинок

Понад три десятки народних ялинок прикрасили мешканці Дніпра.

Світлини дворових ялиночок опублікували у спільноті на Facebook “Райончик”.

Вже вдруге на лівому березі місцеві прикрашають народні ялинки. До різдвяних свят прикрасили 35 зелених красунь. Вони з’явилися у дворах “Райончика”, Лівобережного-3, Клочко-6, Самарівки, Придніпровська, Північного, Рибальська та Чаплів.

Прикрашали дерева мешканці мікрорайонів власноруч. У деяких дворах ялинки висаджені в землю, але є й штучні.

Зауважимо, що в решті міст України також традиції немає, тому тут Дніпро унікальний. Народні ялинки позбавлені пафосу, вони простенькі, а прикраси на них інколи дуже нестандартні. Утім вони завжди випромінюють душевність і святковий настрій.

Є і зовсім крихітні деревця.

Нагадаємо, цього року в Дніпрі встановили три основних міських ялинки. У сквері Прибережному, парку Шевченка і на Слобожанському проспекті у новоствореному сквері Олексія Хільського. А де погуляти упродовж новорічних канікул ми розповідали ТУТ.

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