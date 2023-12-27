У Дніпрі на Сонячній Набережній утворилося величезне смердюче озеро (ВІДЕО)

У Дніпрі на вулиці Сонячна Набережна (раніше – вул. Маршала Малиновського) утворилося величезне смердюче озеро.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Попередньо, тут прорвало каналізацію. Вода з неприємним запахом затопила проїжджу частину та зупинку громадського транспорту.
Місцеві мешканці скаржаться, що потерпають від смороду вже не один день.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Мандриківській посеред дороги утворилося провалля: що відомо.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
Традиційно зарплату співробітникам платять двічі на місяць – аванс та…
Понад три десятки народних ялинок прикрасили мешканці Дніпра.
Від отриманих травм вона померла на місці.
Найпопулярніші квартири для покупки у Дніпрі – однокімнатні, оскільки вони…