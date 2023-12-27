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  • У Дніпрі на Сонячній Набережній утворилося величезне смердюче озеро (ВІДЕО)

У Дніпрі на Сонячній Набережній утворилося величезне смердюче озеро (ВІДЕО)

Сьогодні 14:29
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За попередньою інформацією, тут прорвало каналізацію.

Новости Днепра про У Дніпрі на Сонячній Набережній утворилося величезне смердюче озеро (ВІДЕО)

У Дніпрі на вулиці Сонячна Набережна (раніше – вул. Маршала Малиновського) утворилося величезне смердюче озеро.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Попередньо, тут прорвало каналізацію. Вода з неприємним запахом затопила проїжджу частину та зупинку громадського транспорту.

Місцеві мешканці скаржаться, що потерпають від смороду вже не один день.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Мандриківській посеред дороги утворилося провалля: що відомо.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Сонячній Набережній утворилося величезне смердюче озеро (ВІДЕО)Українська

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