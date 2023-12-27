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  • В туберкулезной больнице на Днепре, где лечат заключенных, обнаружили ряд грубых нарушений

В туберкулезной больнице на Днепре, где лечат заключенных, обнаружили ряд грубых нарушений

Сегодня 10:40
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Правозащитники обнаружили грубые нарушения в больнице, где лечат заключенных с туберкулезом.

Новости Днепра про В туберкулезной больнице на Днепре, где лечат заключенных, обнаружили ряд грубых нарушений

Грубо нарушаются права больных, ужасные условия содержания, большая смертность и т.п. – таковы выводы Мониторингового визита в Днепропетровскую специализированную туберкулезную больницу №89, проведенную представителями Харьковской правозащитной группы.

Здесь лечатся заключенные со всей страны, которые приговорены к лишению свободы и больны туберкулезом. Совсем недавно это была единственная специализированная колония-больница в стране. Впрочем, условия содержания людей далеки от нормальных. Кроме отсутствия ремонта есть проблемы с получением медицинской помощи и пожарной безопасностью.

Представители Харьковской правозащитной группы обнаружили ряд грубых нарушений.

В общей сложности десять пунктов по нарушениям названы комиссией, среди них:

  • нарушение права осужденных лиц на защиту от пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство
  • несоблюдение инфекционного контроля и эпидемиологического надзора
  • нарушение правил пожарной безопасности

Новости Днепра про В туберкулезной больнице на Днепре, где лечат заключенных, обнаружили ряд грубых нарушений

Персонал заведения не следит за людьми, имеющими психические заболевания. В частности, в изоляторе для лиц с расстройствами психики, за металлической решеткой находились двое заключенных, хотя по правилам они должны сидеть отдельно. Грубо нарушается изоляция: обособление лица, которое по своему психическому состоянию представляет непосредственную опасность для себя или других лиц.

Человек с психическими расстройствами находился в изоляторе больше недели, был в возбужденном состоянии, неадекватно себя вел, имел многочисленные поверхностные резаные раны лица, которые согласно медицинской документации нанес себе собственноручно.

Новости Днепра про В туберкулезной больнице на Днепре, где лечат заключенных, обнаружили ряд грубых нарушений

Есть проблемы с перенаселенностью палат. Там, где должно быть всего четыре человека – живет шесть. Площадь палаты должна рассчитаться на расположение кровати с возможностью подойти с трех сторон. В отделении для лечения больных активной формой туберкулеза кровати расположены вплотную друг к другу.

Также заключенные не имеют доступа к нормальной гигиене и не получают вещи домашнего обихода — постели и одежду, которые должны выдать в медучреждении, они приносят с собой.

Медчасть не снабжена необходимой техникой. К примеру, при проверке исправности дефибриллятора было установлено отсутствие электродов.

Правозащитники зафиксировали нарушения и обратились в Минюст с требованием исправить их.

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Новости Днепра про В туберкулезной больнице на Днепре, где лечат заключенных, обнаружили ряд грубых нарушенийУкраїнська Новости Днепра про В туберкулезной больнице на Днепре, где лечат заключенных, обнаружили ряд грубых нарушенийРусский

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