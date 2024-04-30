В Днепре второй раз за неделю проверяли информацию о взрывчатке в горсовете и всех ТЦ

В Днепре второй раз за семь дней "минировали" горсовет.

Днепровские псевдоминировщики снова взялись за свое.

Как сообщили в горсовете, за прошедшие сутки 29 апреля, в подразделения ГСЧС поступило 3 сообщения о заминировании в Днепре. Среди них:

здания Днепровского городского совета

Днепровского лицея №134

всех торговых центров

На место выезжали взрывотехники Нацполиции, но, к счастью, информация о заминировании не подтвердилась. Никакие взрывные предметы не найдены.

Всего в течение суток было обследовано 44 объекта.

Напомним, 23 апреля уже поступало сообщение о возможном минировании здания городского совета.

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