В Днепре второй раз за неделю проверяли информацию о взрывчатке в горсовете и всех ТЦ

Днепровские псевдоминировщики снова взялись за свое.
Как сообщили в горсовете, за прошедшие сутки 29 апреля, в подразделения ГСЧС поступило 3 сообщения о заминировании в Днепре. Среди них:
На место выезжали взрывотехники Нацполиции, но, к счастью, информация о заминировании не подтвердилась. Никакие взрывные предметы не найдены.
Всего в течение суток было обследовано 44 объекта.
Напомним, 23 апреля уже поступало сообщение о возможном минировании здания городского совета.
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