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  • Руководитель почты в Днепровском районе воровала деньги односельчан, которыми они платили коммуналку

Руководитель почты в Днепровском районе воровала деньги односельчан, которыми они платили коммуналку

Сегодня 15:54
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Полученные от людей деньги руководительница забирала себе.

Новости Днепра про Руководитель почты в Днепровском районе воровала деньги односельчан, которыми они платили коммуналку

Руководитель почтового отделения в поселке Соленое Днепровского района на протяжении семи месяцев обманывала односельчан, присваивая себе средства, полученные от них на уплату коммунальных счетов и доставку товаров.

Однако людям она давала квитанции, где отмечалось, что они оплатили услуги, но средства она не учитывала и в кассовый отчет не вносила.

Как сообщили правоохранители, к мошеннической схеме причастна 43-летняя местная жительница. За семь месяцев она увеличила свое личное состояние на сумму около 50 тыс. грн.

Правоохранители квалифицировали его действия как присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением. Ей светит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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