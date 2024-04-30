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В Днепре на Слобожанском грузовик оборвал контактную сеть

Сегодня 15:00
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Троллейбусы могут задерживаться!

Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском грузовик оборвал контактную сеть

Сегодня, 30 апреля, в Днепре на Слобожанском проспекте произошел неприятный инцидент — там грузовик, который перевозил металл, оборвал контактную сеть.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Из-за этого возможны задержки в движении троллейбусов — учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Новости Днепра про В Днепре на Слобожанском грузовик оборвал контактную сеть

Обновлено: электротранспорт движется по обычному расписанию.

Напомним, ранее мы писали, что появилось видео конфликта между подростками у кафе на ж/м Ломовской.

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