В Днепре на Слобожанском грузовик оборвал контактную сеть

Троллейбусы могут задерживаться!

Сегодня, 30 апреля, в Днепре на Слобожанском проспекте произошел неприятный инцидент — там грузовик, который перевозил металл, оборвал контактную сеть.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Из-за этого возможны задержки в движении троллейбусов — учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Обновлено: электротранспорт движется по обычному расписанию.

Напомним, ранее мы писали, что появилось видео конфликта между подростками у кафе на ж/м Ломовской.

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