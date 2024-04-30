У Дніпрі на Слобожанському вантажівка обірвала контактну мережу

Сьогодні, 30 квітня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті стався неприємний інцидент – там вантажівка, яка перевозила метал, обірвала контактну мережу.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Через це можливі затримки у русі тролейбусів – враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що зʼявилося відео конфлікту між підлітками біля кафе на ж/м Ломівській.
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