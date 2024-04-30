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У Дніпрі на Слобожанському вантажівка обірвала контактну мережу

Сьогодні 14:56
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Тролейбуси можуть затримуватися!

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському вантажівка обірвала контактну мережу

Сьогодні, 30 квітня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті стався неприємний інцидент – там вантажівка, яка перевозила метал, обірвала контактну мережу.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Через це можливі затримки у русі тролейбусів – враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському вантажівка обірвала контактну мережу

Нагадаємо, раніше ми писали, що зʼявилося відео конфлікту між підлітками біля кафе на ж/м Ломівській

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Новости Днепра про У Дніпрі на Слобожанському вантажівка обірвала контактну мережуУкраїнська

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