У Дніпрі на Слобожанському вантажівка обірвала контактну мережу

Тролейбуси можуть затримуватися!

Сьогодні, 30 квітня, у Дніпрі на Слобожанському проспекті стався неприємний інцидент – там вантажівка, яка перевозила метал, обірвала контактну мережу.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Через це можливі затримки у русі тролейбусів – враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що зʼявилося відео конфлікту між підлітками біля кафе на ж/м Ломівській.

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