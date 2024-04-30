Что ждет жителей Днепра с 1 мая 2024 года: новые правила ПДД, мобилизация и повышение пенсий

Последний месяц весны принесет немало нововведений в жизнь жителей Украины. Вступит в силу закон о мобилизации, перерасчет пенсий некоторым категориям пенсионеров, изменения в правилах дорожного движения для водителей.

Журналисты dnepr.info узнали, к каким изменениям готовится жителям Днепра.

Закон о мобилизации

Новый закон о мобилизации вступает в силу 18 мая. Среди главных нововведений документа – те, кто получил статус «ограничено пригодный» должен пройти повторную медкомиссию в течение года. Военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны добровольно прийти в ТЦК и обновить свои данных: номер телефона, домашний и электронный адрес и т.п.

Закон отменяет срочную службу, вместо нее вводится базовое военное обучение на базе вузов. В мирное время оно будет длиться 5 месяцев, во время военного положения – 3. Старт базового военного обучения стартует с сентября следующего года.

Право на отсрочку от мобилизации могут потерять те многодетные отцы, которые не платят алименты детям более 3-х месяцев. После погашения долга отсрочка будет возобновлена.

Мобилизация транспорта

Также 18 мая вступает в силу положение закона о мобилизации согласно которому возможно изъятие автомобиля у украинцев на нужны ВСУ. Машину могут забрать у тех, на кого зарегистрировано более одного транспортного средства. Как заявил депутат Федор Вениславский, если у человека только один автомобиль, его изымать не будут. Армии нужен большой вместительный транспорт для перевозки личного состава и боеприпасов, поэтому скорее всего владельцев легковых авто эта норма не коснется.

Старт тестирования

В мае у абитуриентов начинается Национальное мультипредметное тестирование. Основная сессия пройдет с 14 мая по 25 июня. Для тех, кто не успел зарегистрироваться во время основного этапа с 10 до 15 мая будет дополнительный период для регистрации. Изменения в регистрационные данные можно внести до 19 мая. Уже с 8 мая для зарегистрированных участников основных сессий НМТ в их персональных электронных кабинетах появится приглашение на проведение НМТ.

Регистрация на ЕВЭ

Для тех, кто хочет участвовать в едином вступительном экзамене регистрация начнется 7 мая. Длиться она будет до 29 мая включительно. Экзамен нужно сдавать тем, кто планирует поступать на магистратуру вуза. Регистрация будет проходить в приемных комиссиях учебных заведений.

Изменение ПДД

Если раньше за пределами населенным пунктов водители должны были двигаться на машине с включенными фарами в любое время суток только в период с 1 октября по 30 апреля, то теперь включать их нужно всегда, независимо от месяца и поры года. За нарушение нормы предусмотрен штраф от 425 до 510 грн.

Получить льготы будет проще

Для ветеранов войны и членов их семей предусмотрен новый порядок получения льгот на оплату коммунальных услуг. Теперь если сам ветеран войны или лицо с инвалидностью, полученной в результате войны, а также участники боевых действий не могут самостоятельно подать заявление на назначение льгот – это могут сделать члены его семьи. Подать заявление можно через «Дію» или в упрощенной форме – о взятии на учет в качестве льготника и о предоставлении льгот.

Перерасчет пенсий

Части пенсионеров в мае будет проведен перерасчет пенсий. Пересчитают выплаты тем, кто старше 70 лет. Тем, кому уже исполнилось от 70 до 74 лет получат дополнительные 300 грн, от 75 лет до 79 лет получат 456 грн, а тем, кому уже исполнилось 80 лет – прибавят 570 грн. Выплаты устанавливаются с даты достижения возраста, независимо от вида пенсии и количества страхового стажа.

Дополнительные выходные

В этом году в мае будет сразу 3 дополнительных выходных – 1 мая, в Международный день труда, 6 мая – понедельник после Пасхи, 8 мая и в День памяти и примирения. Однако во время военного положение дополнительные выходные отменены. В мае будет 23 рабочих дня и 8 выходных в субботу и воскресенье.

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