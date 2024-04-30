Що чекає на мешканців Дніпра з 1 травня 2024 року: нові правила ПДР, мобілізація та підвищення пенсій

Останній місяць весни принесе чимало нововведень у життя українців. Набуде чинності закон про мобілізацію, в ПФУ проведуть перерахунок пенсій деяким категоріям пенсіонерів, вступлять у силу зміни до правил дорожнього руху для водіїв.

Журналісти dnepr.info дізналися, до яких змін потрібно готуватись мешканцям Дніпра.

Закон про мобілізацію

Новий закон про мобілізацію набирає чинності 18 травня. Серед головних нововведень документа – ті, хто набув статусу «обмежено придатний», мають пройти повторну медкомісію протягом року. Військовозобов’язані у віці від 18 до 60 років мають добровільно прийти до ТЦК та оновити свої дані: номер телефону, домашню та електронну адресу, тощо.

Закон скасовує строкову службу, замість неї вводиться базове військове навчання на базі вишів. У мирний час воно триватиме 5 місяців, під час військового стану – 3. Старт базового військового навчання стартує з вересня наступного року.

Право на відстрочку від мобілізації можуть втратити багатодітні батьки, які не платять аліменти дітям більше 3-х місяців. Після погашення боргу відстрочку буде відновлено.

Мобілізація транспорту

Також 18 травня набуває чинності положення закону про мобілізацію, згідно з яким можливе вилучення автомобіля в українців на потрібні ЗСУ. Машину можуть забрати у тих, на кого зареєстровано більше одного транспортного засобу. Як заявив депутат Федір Вениславський, якщо у людини лише один автомобіль, його не вилучатимуть.

Армії потрібен великий місткий транспорт для перевезення особового складу та боєприпасів, тому швидше за все власників легкових авто ця норма не торкнеться.

Старт тестування

У травні у абітурієнтів розпочинається Національне мультипредметне тестування. Основна сесія проходитиме з 14 травня по 25 червня. Для тих, хто не встиг зареєструватись під час основного етапу з 10 до 15 травня, буде додатковий період для реєстрації. Зміни до реєстраційних даних можна внести до 19 травня.

Вже з 8 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ у їхніх персональних електронних кабінетах з’явиться запрошення на проведення НМТ.

Реєстрація на ЄВЕ

Для тих, хто хоче брати участь у єдиному вступному іспиті, реєстрація розпочнеться 7 травня. Триватиме вона до 29 травня включно. Іспит треба складати тим, хто планує вступати на магістратуру вишу. Реєстрація проходитиме у приймальних комісіях навчальних закладів.

Зміна правил дорожнього руху

Якщо раніше за межами населених пунктів водії мали рухатися на машині з увімкненими фарами у будь-який час доби лише в період з 1 жовтня по 30 квітня, то тепер включати їх треба завжди, незалежно від місяця та пори року. За порушення норми передбачено штраф від 425 до 510 грн.

Отримати пільги буде простіше

Для ветеранів війни та членів їхніх сімей передбачено новий порядок отримання пільг на оплату комунальних послуг. Тепер якщо сам ветеран війни або особа з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, а також учасники бойових дій не можуть самостійно подати заяву на призначення пільг – це можуть зробити члени сім’ї. Подати заяву можна через «Дію» або у спрощеній формі – про взяття на облік як пільговика та про надання пільг.

Перерахунок пенсій

Частині пенсіонерів у травні буде проведено перерахунок пенсій. Перерахують виплати тим, хто старше 70 років. Тим, кому вже виповнилося від 70 до 74 років, отримають додаткові 300 грн, від 75 років до 79 років отримають 456 грн, а тим, кому вже виповнилося 80 років – додадуть 570 грн. Виплати встановлюються з дати досягнення віку, незалежно від виду пенсії та кількості страхового стажу.

Додаткові вихідні

Цього року у травні буде одразу 3 додаткові вихідні – 1 травня, у Міжнародний день праці, 6 травня – понеділок після Великодня, 8 травня та у День пам’яті та примирення. Однак під час воєнного стану додаткові вихідні скасовано. У травні буде 23 робочі дні та 8 вихідних у суботу та неділю.

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