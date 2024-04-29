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В Днепре возле Нового моста раньше ходил трамвай: редкое фото

Сегодня 17:48
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Первый трамвай на улицах Екатеринослава появился в 1897 году. В числе первых трамвайных маршрутов была линия, проходящая от вокзала до Соборной площади – она действует и сейчас, но продлена дальше, до средины проспекта Науки (Гагарина). Часть маршрутов до наших дней не сохранилась, они были ликвидированы в рамках модернизации города более 50 лет назад. Журналисты dnepr.info […]

Новости Днепра про В Днепре возле Нового моста раньше ходил трамвай: редкое фото

Первый трамвай на улицах Екатеринослава появился в 1897 году. В числе первых трамвайных маршрутов была линия, проходящая от вокзала до Соборной площади – она действует и сейчас, но продлена дальше, до средины проспекта Науки (Гагарина). Часть маршрутов до наших дней не сохранилась, они были ликвидированы в рамках модернизации города более 50 лет назад.

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядела и как проходила трамвайная линия, проходившая по центральному проспекту через Торговую – сейчас это улица Липинского на современную улицу Коцюбинского.  Тогда она называлась Иорданской.

Этот маршрут пользовался популярностью преимущественно только в летнее время, поскольку на трамвае можно было доехать с центрального проспекта до наиболее оборудованной для купания части берега реки. Недалеко от остановки находились городские купальни.

В зимнее время года на трамвае доезжали до Успенской церкви, неподалеку от которой на реке обустраивалась крещенская купель. Сама же улица Иорданская получила свое название потому что в самом ее конце в реке устраивали зимой прорубь «Иордань».

Маршрут с центрального проспекта до Иорданской ходил начала Второй мировой войны. После освобождения Днепра его не стали восстанавливать. Точных данных: какой номер был у маршрута, где были и как выглядели остановки  — нет. Осталась всего одна фотография.

фото: блог А. Костюка

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