Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

«Гнездо Карлсона»: в Днепре на крыше дома обнаружили огромную свалку

Сегодня 15:14
просмотров

В Днепре на крыше дома обнаружили свалку, где вероятно кто-то живет.

Новости Днепра про

В Днепре в пятиэтажке на проспекте Богдана Хмельницкого, 123 на чердаке обнаружили кучу мусора.

Импровизированную свалку заметили сотрудники одной из телеком-компаний, которые пришли, чтобы подключить интернет-кабели к дому. Они забрались в техническое помещение на чердаке пятиэтажки и увидели кучу хранившегося там хлама.

Пришли прокладывать интернет на проспекте Богдана Хмельницкого, 123 и обнаружили гнездо Карлсона. Кажется, жители не в курсе этого, — комментируют событие в местном канале.

Среди кучи бутылок с неизвестными жидкостями, пакетов и одежды, обустроено место для ночлега, поэтому местные подозревают, что на крыше могли поселиться бездомные. Жители дома и не догадывались, что у них на чердаке образовалась настоящая свалка.

Что дальше делать с кучей мусора жители дома пока не знают.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Новомосковске выставили на продажу «царскую» карету.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре с 16:00 возможны отключения света по графику
    Новости Днепра
    Сегодня 14:58
    В Днепре с 16:00 возможны отключения света по графику

    Сегодня, 16 мая, в Днепре будут почасово выключать свет.

    В Днепре через интернет можно купить вышиванку за 70 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:55
    В Днепре через интернет можно купить вышиванку за 70 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)

    Вышиванка – наша национальная одежда,  но одевают ее чаще всего…

    В Днепре спасают военного, который потерял ногу
    Новости Днепра
    Сегодня 14:11
    В Днепре спасают военного, который потерял ногу

    В Днепре в больнице спасают добровольца, которому ампутировали ногу.

    В Кривом Роге хотят потратить миллион на новое оформление для троллейбусов
    Новости Днепра
    Сегодня 13:35
    В Кривом Роге хотят потратить миллион на новое оформление для троллейбусов

    В Кривом Роге на Днепропетровщине планируют потратить миллион гривен, чтобы…

    Последние новости

    В Днепре с 16:00 возможны отключения света по графику
    В Днепре с 16:00 возможны отключения света по графику

    Сегодня, 16 мая, в Днепре будут почасово выключать свет.

    Сегодня 14:58
    23
    просмотров
    В Днепре через интернет можно купить вышиванку за 70 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)
    В Днепре через интернет можно купить вышиванку за 70 тыс грн: как она выглядит (ФОТО)

    Вышиванка – наша национальная одежда,  но одевают ее чаще всего только по праздникам. В старину наши предки носили вышиванки каждый день, праздничная и повседневная рубашка отличалась количеством и яркостью вышивки.

    Сегодня 14:55
    3
    просмотров
    В Днепре спасают военного, который потерял ногу
    В Днепре спасают военного, который потерял ногу

    В Днепре в больнице спасают добровольца, которому ампутировали ногу.

    Сегодня 14:11
    1
    просмотров
    В Кривом Роге хотят потратить миллион на новое оформление для троллейбусов
    В Кривом Роге хотят потратить миллион на новое оформление для троллейбусов

    В Кривом Роге на Днепропетровщине планируют потратить миллион гривен, чтобы оклеить троллейбусы фирменными наклейками.

    Сегодня 13:35
    2
    просмотров
    В Днепре популярные трамваи изменят график движения из-за перекрытия перекрестка
    В Днепре популярные трамваи изменят график движения из-за перекрытия перекрестка

    В Днепре будут ремонтировать трамвайные пути на маршрутах трамваев №12 и №16. Поэтому они изменят график движения.

    Сегодня 13:34
    5
    просмотров
    День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджак
    День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджак

    Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. Он отмечается ежегодно, в третий четверг мая. Впервые импровизированный день вышиванки устроила студентка Черновицкого университета. В 2006 году она предложила друзьям надеть вышиванки на лекции. Ее предложение одногруппники поддержали и со временем этот «опыт»…

    Сегодня 13:19
    1
    просмотров
    В Днепре на Монастырском острове памятник Шевченку одели в патриотический наряд (фото)
    В Днепре на Монастырском острове памятник Шевченку одели в патриотический наряд (фото)

    В Днепре ко Дню вышиванки памятник Тарасу Шевченко на Монастырском острове одели в патриотический жупан с картой Украины.

    Сегодня 12:54
    5
    просмотров
    В Новомосковске выставили на продажу «царскую» карету
    В Новомосковске выставили на продажу «царскую» карету

    "Царскую" карету выставили на продажу в Новомосковске.

    Сегодня 12:46
    1
    просмотров
    В центре Днепра когда-то росло поле кукурузы: обнародовали архивные фото
    В центре Днепра когда-то росло поле кукурузы: обнародовали архивные фото

    Некоторые улицы современного Днепра ранее были засеяны кукурузой.

    Сегодня 11:54
    4
    просмотров
    В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в военкоматах
    В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в военкоматах

    В Днепре снова проверяли админздания после сообщений об их минировании.

    Сегодня 11:03
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх