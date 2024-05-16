«Гнездо Карлсона»: в Днепре на крыше дома обнаружили огромную свалку

В Днепре на крыше дома обнаружили свалку, где вероятно кто-то живет.

В Днепре в пятиэтажке на проспекте Богдана Хмельницкого, 123 на чердаке обнаружили кучу мусора.

Импровизированную свалку заметили сотрудники одной из телеком-компаний, которые пришли, чтобы подключить интернет-кабели к дому. Они забрались в техническое помещение на чердаке пятиэтажки и увидели кучу хранившегося там хлама.

Пришли прокладывать интернет на проспекте Богдана Хмельницкого, 123 и обнаружили гнездо Карлсона. Кажется, жители не в курсе этого, — комментируют событие в местном канале.

Среди кучи бутылок с неизвестными жидкостями, пакетов и одежды, обустроено место для ночлега, поэтому местные подозревают, что на крыше могли поселиться бездомные. Жители дома и не догадывались, что у них на чердаке образовалась настоящая свалка.

Что дальше делать с кучей мусора жители дома пока не знают.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Новомосковске выставили на продажу «царскую» карету.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: