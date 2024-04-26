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  • В сети показали раритетные фото строительства Подстанции в Днепре: без спутника и многоэтажки (ФОТО)

В сети показали раритетные фото строительства Подстанции в Днепре: без спутника и многоэтажки (ФОТО)

Сегодня 14:49
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Сегодня район Подстанции и конец проспекта Науки (Гагарина) считаются одними из самых престижных в Днепре. Тут есть торговый центр, множество магазинов, а транспортная развязка позволяет добраться в любую точку Днепра.

Новости Днепра про В сети показали раритетные фото строительства Подстанции в Днепре: без спутника и многоэтажки (ФОТО)

Но чуть более 50 лет назад все было иначе. Район только начинал застраиваться, еще не было памятника на круге, ресторана быстрого питания, высотных домов.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел район Подстанции 50 лет назад

Район Подстанции стал застраиваться только после начала 1960-х годов. До этого тут находился район Городских Дач, а сама территория считалась загородом. Въезд города начинался от круга на Подстанции, там до сих пор сохранилась стела, правда надпись «Днепропетровск» с изображением герба города уже снята.

В начале 1980-х годов тут был возведен 16-ти этажный дом на колоннах. Он такой единственный в Украине. Первый этаж тут начинается на высоте около 5 метров от земли. До этого самыми высокими зданиями была длинная девятиэтажка возле старой водонапорной башни – ресторана «Старая башня». Автомобильную развязку – круг «оформили» в  конце 1960-х годов.

В районе, где сейчас находится ТЦ «Дафи» был детский санаторий –профилакторий, а с другой стороны и чуть дальше – овощная база. Сейчас уже этого ничего нет.

Известный арт-объект «Монумент космонавтики» появился тут только в 2003 году. До этого круг украшали только саженцы цветов и кусты. Территория вокруг монумента тогда получила название «Космическая площадь».

фото: В. Дунай, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про В сети показали раритетные фото строительства Подстанции в Днепре: без спутника и многоэтажки (ФОТО)Українська Новости Днепра про В сети показали раритетные фото строительства Подстанции в Днепре: без спутника и многоэтажки (ФОТО)Русский

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