Как жителям Днепра оформить социальную помощь-пенсию и кому ее точно не назначат

Журналисты dnepr.info узнали, как ее оформить и что для этого нужно.
Социальную помощь еще называют социальной пенсией по возрасту. В 2024 году размер такой выплаты составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие полгода, но не более 100% прожиточного минимума. То есть она не может быть больше 3 028 грн.
Социальная помощь пересчитывается каждые полгода. Она учитывает изменения в доходах домохозяйства.
Для получения социальной пенсии необходимо прийти в органы социальной защиты и иметь при себе: паспорт и справку-идентификационный код из налоговой, справку из Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже, декларацию о доходах семьи за последние полгода. Уже в отделении необходимо будет написать заявление.
Социальную пенсию не назначат, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев составляет более 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. На 2024 год это 3 028 грн. Если пенсионер уже получает иную социальную помощь, работает или занимается предпринимательской деятельностью.
Если в семье пенсионера за последние полгода кто-то совершил покупку на сумму более 50 тыс грн либо они владеют недвижимостью, несколькими автомобилями, мотоциклами и прочей транспортной техникой. Если кто-то из семьи пенсионера сдает недвижимость в аренду, получает доход от содержания скота или птицы.
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