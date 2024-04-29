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У Дніпрі біля Нового мосту раніше ходив трамвай: рідкісне фото

Сьогодні 17:48
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Перший трамвай на вулицях Катеринослава з'явився 1897 року. Серед перших трамвайних маршрутів була лінія, що проходить від вокзалу до Соборної площі – вона діє і зараз, але продовжена далі, до середини проспекту Науки (Гагаріна). Частина маршрутів до наших днів не збереглася, їх було ліквідовано в рамках модернізації міста понад 50 років тому.

Новости Днепра про У Дніпрі біля Нового мосту раніше ходив трамвай: рідкісне фото

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядала і як проходила трамвайна лінія, що ходила центральним проспектом через Торгову – зараз це вулиця Липинського на сучасну вулицю Коцюбинського -тоді вона називалася Йорданською.

Цей маршрут користувався популярністю переважно лише влітку, оскільки трамваєм можна було доїхати з центрального проспекту до найбільш обладнаної для купання частини берега річки. Неподалік зупинки знаходилися міські купальні.

Взимку на трамваї доїжджали до Успенської церкви, неподалік якої на річці облаштовувалася хрещенська купіль. Сама ж вулиця Йорданська отримала свою назву тому, що в самому її кінці в річці влаштовували взимку ополонку «Йордань».

Маршрут із центрального проспекту до Йорданської ходив початку Другої світової війни. Після звільнення Дніпра його не відновлювали. Точних даних: який номер був у маршруту, де були і як виглядали зупинки – ні. Залишилася лише одна фотографія.

фото: блог А. Костюка

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