У Дніпрі біля Нового мосту раніше ходив трамвай: рідкісне фото

Журналісти dnepr.info дізналися, як виглядала і як проходила трамвайна лінія, що ходила центральним проспектом через Торгову – зараз це вулиця Липинського на сучасну вулицю Коцюбинського -тоді вона називалася Йорданською.
Цей маршрут користувався популярністю переважно лише влітку, оскільки трамваєм можна було доїхати з центрального проспекту до найбільш обладнаної для купання частини берега річки. Неподалік зупинки знаходилися міські купальні.
Взимку на трамваї доїжджали до Успенської церкви, неподалік якої на річці облаштовувалася хрещенська купіль. Сама ж вулиця Йорданська отримала свою назву тому, що в самому її кінці в річці влаштовували взимку ополонку «Йордань».
Маршрут із центрального проспекту до Йорданської ходив початку Другої світової війни. Після звільнення Дніпра його не відновлювали. Точних даних: який номер був у маршруту, де були і як виглядали зупинки – ні. Залишилася лише одна фотографія.
фото: блог А. Костюка
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Ирина
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