Скільки мешканці Дніпра можуть заробити на старих статуетках з антресолей: вони є у багатьох

У Дніпрі працює блошиний ринок, куди можна принести всі старі речі, куплені 30-50 років тому. Вони вважаються антикваріатом і за них можна отримати різні суми. Але можна продати такі речі і в інтернеті – просто виставивши фото раритету.

Журналісти dnepr.info дізналися скільки можна виручити за старовинні статуетки, які є чи не кожен на антресолях.

У 1960-х на полицях магазинів з’явилася статуетка «Майська ніч». Без сколів, тріщин, потертостей та подряпин продати таку сьогодні можна за 1000 грн.

У 1980-х роках були популярні різні маленькі статуетки з кольорового скла. Вони були дуже гарними, невеликими та тендітними. Сьогодні придбати чи продати таку статуетку у «віці» можна за 800 грн.

Статуетка «Сеттер з дичиною» була популярна в 1960-х роках і стояла як прикраса на серванті. Нині за неї можна отримати в середньому 500 грн. При цьому «сетер» має бути без сколів, тріщин та реставрацій.

Статуетка «порцелянова ковзанярка» була дуже популярна. Років 40 тому її продавали у багатьох магазинах і в тих, у кого порцелянова «лялька» не розбилася, маю можливість заробити в середньому 400-500 грн. Рівно за стільки продають порцелянову ковзанярку в хорошому стані в Дніпрі.

Від 500 до 600 грн можна заробити на продажі вінтажного штофу «рибки» – до комплекту повинні входити чарки і сам графин. Такі «рибки» випускалися у 1960-х роках. Вони були розписані вручну.

Аналогічну суму можна отримати за дерев’яну статуетку «Орел». Вони були популярні в 1970-х роках, «орлів» часто дарували як сувеніри або на новосілля.

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