Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Скільки мешканці Дніпра можуть заробити на старих статуетках з антресолей: вони є у багатьох

Скільки мешканці Дніпра можуть заробити на старих статуетках з антресолей: вони є у багатьох

Сьогодні 12:36
просмотров

У Дніпрі працює блошиний ринок, куди можна принести всі старі речі, куплені 30-50 років тому. Вони вважаються антикваріатом і за них можна отримати різні суми. Але можна продати такі речі і в інтернеті – просто виставивши фото раритету.

Новости Днепра про Скільки мешканці Дніпра можуть заробити на старих статуетках з антресолей: вони є у багатьох

Журналісти dnepr.info дізналися скільки можна виручити за старовинні статуетки, які є чи не кожен на антресолях.

У 1960-х на полицях магазинів з’явилася статуетка «Майська ніч». Без сколів, тріщин, потертостей та подряпин продати таку сьогодні можна за 1000 грн.

Новости Днепра про Скільки мешканці Дніпра можуть заробити на старих статуетках з антресолей: вони є у багатьох

У 1980-х роках були популярні різні маленькі статуетки з кольорового скла. Вони були дуже гарними, невеликими та тендітними. Сьогодні придбати чи продати таку статуетку у «віці» можна за 800 грн.

Новости Днепра про Скільки мешканці Дніпра можуть заробити на старих статуетках з антресолей: вони є у багатьох

Статуетка «Сеттер з дичиною» була популярна в 1960-х роках і стояла як прикраса на серванті. Нині за неї можна отримати в середньому 500 грн. При цьому «сетер» має бути без сколів, тріщин та реставрацій.

Новости Днепра про Скільки мешканці Дніпра можуть заробити на старих статуетках з антресолей: вони є у багатьох

Статуетка «порцелянова ковзанярка» була дуже популярна. Років 40 тому її продавали у багатьох магазинах і в тих, у кого порцелянова «лялька» не розбилася, маю можливість заробити в середньому 400-500 грн. Рівно за стільки продають порцелянову ковзанярку в хорошому стані в Дніпрі.

Новости Днепра про Скільки мешканці Дніпра можуть заробити на старих статуетках з антресолей: вони є у багатьох

Від 500 до 600 грн можна заробити на продажі вінтажного штофу «рибки» – до комплекту повинні входити чарки і сам графин. Такі «рибки» випускалися у 1960-х роках. Вони були розписані вручну.

Новости Днепра про Скільки мешканці Дніпра можуть заробити на старих статуетках з антресолей: вони є у багатьох

Аналогічну суму можна отримати за дерев’яну статуетку «Орел». Вони були популярні в 1970-х роках, «орлів» часто дарували як сувеніри або на новосілля.

Новости Днепра про Скільки мешканці Дніпра можуть заробити на старих статуетках з антресолей: вони є у багатьох

Читайте також:

Новости Днепра про Скільки мешканці Дніпра можуть заробити на старих статуетках з антресолей: вони є у багатьохУкраїнська Новости Днепра про Скільки мешканці Дніпра можуть заробити на старих статуетках з антресолей: вони є у багатьохРусский

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Застрягла в текстурах”: у Павлограді вантажівка заповнена вугіллям пішла під землю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:42
    “Застрягла в текстурах”: у Павлограді вантажівка заповнена вугіллям пішла під землю

    У Павлограді на Дніпропетровщині вантажівка пішла під землю.

    У Дніпрі запрацювали перші фонтани: де саме (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:39
    У Дніпрі запрацювали перші фонтани: де саме (ВІДЕО)

    Дорослі та діти вже фотографуються біля них!

    Історичному музею в Дніпрі подарували Статую Свободи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:24
    Історичному музею в Дніпрі подарували Статую Свободи

    Історичному музею в Дніпрі подарували копію статуї Свободи.

    Японія надасть Дніпру 40 одиниць різної спецтехніки безоплатно: що саме
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:38
    Японія надасть Дніпру 40 одиниць різної спецтехніки безоплатно: що саме

    Японія продовжує допомагати Дніпру!

    Наверх