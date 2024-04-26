У мережі показали раритетне фото будівництва Підстанції у Дніпрі: без супутника та багатоповерхівки (ФОТО)

Сьогодні район Підстанції та кінець проспекту Науки (Гагаріна) вважаються одними з найпрестижніших у Дніпрі. Тут є торговий центр, безліч магазинів, а транспортна розв'язка дозволяє дістатися будь-якої точки Дніпра.

Але трохи більше ніж 50 років тому все було інакше. Район тільки-но починав забудовуватися, ще не було пам’ятника на колі, ресторану швидкого харчування, висотних будинків.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав район Підстанції 50 років тому.

Район Підстанції став забудовуватись лише після початку 1960-х років. До цього тут був район Міських Дач, а сама територія вважалася загородом. В’їзд міста починався від кола на Підстанції, там досі збереглася стела, щоправда, напис «Дніпропетровськ» із зображенням герба міста вже знято.

На початку 1980-х років тут було зведено 16-ти поверховий будинок на колонах. Він такий єдиний в Україні. Перший поверх тут починається на висоті близько п’яти метрів від землі. До цього найвищими будинками була довга дев’ятиповерхівка біля старої водонапірної вежі – ресторану «Стара вежа». Автомобільну розв’язку – коло «оформили» наприкінці 1960-х років. У районі, де зараз знаходиться ТЦ «Дафі», був дитячий санаторій – профілакторій, а з іншого боку і трохи далі – овочева база. Нині вже цього нічого немає.

Відомий арт-об’єкт «Монумент космонавтики» з’явився тут лише 2003 року. До цього коло прикрашали лише саджанці квітів та кущі. Територія довкола монумента тоді отримала назву «Космічна площа».

фото: В. Дунай, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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