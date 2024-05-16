В Днепре с 16:00 возможны отключения света по графику

Графики почасовых отключений начнут действовать сегодня в 16:00 из V очереди. Их вводит компания «Укрэнерго» для разгрузки сетей во избежание аварийных ситуаций.
Об этом сообщает ЧАО «ПЭЭМ «ЦЕК»».
“Уважаемые потребители, предупреждаем, что по команде диспетчерского центра НЭК «Укрэнерго» с 16:00 16.05.2024 будут применяться графики почасовых отключений (ГПО). Графики начинают применяться с V-очереди”, — говорится в сообщении компании.
Ознакомиться с графиками почасовых отключений по вашему адресу можно по ссылке.
Напомним, что максимальное время отключения электроэнергии составляет около 4 часов.
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