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  • Сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих

Сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих

Сегодня 12:36
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В Днепре работает блошиный рынок, куда можно принести все старые вещи, купленные 30-50 лет назад. Они считаются антиквариатом и за них можно выручить различные суммы. Но можно продать такие вещи и в интернете – просто выставив фото раритета.

Новости Днепра про Сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих

Журналисты dnepr.info узнали сколько можно выручить за старинные статуэтки, которые есть едва ли не у каждого на антресолях.

В середине 1960-х на полках магазинов появилась статуэтка «Майская ноч». Без сколов, трещин, потертостей и царапин продать такую сегодня можно за 1000 грн.

Новости Днепра про Сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих

В 1980-х годах были популярны различные небольшие статуэтки из цветного стекла. Они были очень красивыми, небольшими и хрупкими. Сегодня приобрести или продать такую статуэтку в «возрасте» можно за 800 грн.

Новости Днепра про Сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих

Статуэтка «Сеттер с дичью» была популярна в 1960-х годах и стояла как украшение на серванте. Сейчас за нее можно выручить в среднем 500 грн. При этом «сеттер» должен быть без сколов, трещин и реставраций.

Новости Днепра про Сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих

Статуэтка фарфоровая конькобежка была очень популярна. Лет 40 назад ее продавали во многих магазинах и у тех, у кого фарфоровая «кукла» не разбилась есть возможность заработать в среднем 400-500 грн. Ровно за столько продают фарфоровую конькобежку в хорошем состоянии в Днепре.

Новости Днепра про Сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих

 

От 500 до 600 грн можно заработать на продаже винтажного штофа «рыбки» — в комплект при этом должны входить рюмки и сам графин. Такие «рыбки» выпускались в 1960-х годах. Они были расписаны вручную.

Новости Днепра про Сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих

Аналогичную сумму можно выручить за деревянную статуэтку «Орел». Они были популярны в 1970-х годах, «орлов» часто дарили в качестве сувениров или на новоселье.

Новости Днепра про Сколько жители Днепра могут заработать на старых статуэтках с антресолей: они есть у многих

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