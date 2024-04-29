Традиции и приметы Пасхи 2024: зачем нужны пасхальные зайцы и приветствие :«Христос Воскрес»

Современные пасхальные традиции – смесь языческой и христианской культур.
Журналисты dnepr.info узнали, почему меняется дата праздника, что первое нужно съесть в Светлое Воскресенье, что можно и нельзя делать в этот день.
Дата Пасхи меняется каждый год и зависит от первого полнолуния, которое наступает после для весеннего равноденствия. Считается, что именно в день полнолуния воскрес Иисус после распятия. В ночь на воскресенье женщины-мироносицы пришедшие к его гробу увидели, что тело Христа исчезло. В ту же минуту к ним явился ангел и сообщил, что Христос воскрес и искупил грехи всего человечества перед Господом.
Считается, что традиционное поздравление на Пасху словами: «Христос Воскресе!» и ответ: «Воистину Воскресе!» пошло именно от мироносиц, которые чтобы рассказывали о пустой гробнице и явлении ангела и в подтверждение своих слов говорили: «Воистину воскресе!».
По другой версии, Мария Магдалина после воскрешения Христа пришла к императору, чтобы сообщить ему об этом чуде. Но чтобы попасть на прием к правителю требовалось сделать пожертвование. В качестве него Мария преподнесла императору яйцо, предварительно раскрасив его в красный цвет и нанеся буквы «Х» и «В» — что означало «Христос Воскресе».
Паска- главное блюдо праздника. Готовили ее традиционно в чистый четверг, но некоторые в субботу. Считалось, что чем больше и выше паска – тем больше будет достаток семьи в этом году. Традиционное украшение выпечки – не белая глазурь, а кресты из теста и птички со сложенными крыльями. Первое является символом терпения, второе – долголетия.
Праздничная выпечка означает тело Христа и переломленного хлеба во время тайной вечери. Также паска символизирует богатство и плодородие, ведь в его составе много продуктов, которые наши предки считали «деликатесами»: яйца, масло, молоко. Весной они всегда дорого стоили и не каждая семья могла позволить себе приготовить пасху.
Первоначально яйца на Пасху красили только в красный цвет. Согласно легенде, Мария Магдалена преподнесла императору яйцо со словами, что Христос воскрес и его гробница пуста. Император не поверил и заявил, что скорее яйцо станет красного цвета, чем ее слова окажутся правдой. И тогда на глазах у правителя яйцо в руке Марии окрасилось в красный цвет.
Сначала яйца красили только в красный цвет, но со временем палитра цветов увеличилась, к ним добавилась роспись и т.п.
По другой версии, наши предки с помощью краски просто «помечали» варенные и «сырые» яйца чтобы не перепутать.
Традиция украшать жилище фигурками маленьких зайцев на Паску пришла из США. В свою очередь в эту страну ее привезли немецкие мигранты. Во время язычества яйцо символизировало жизнь, а зайцы – плодовитость. Таким образом, со временем заяц стал символом новой жизни, нового начала, весны и плодородия.
После посещения церкви по традиции необходимо сесть за праздничный стол и разговляться. Традиционно первым блюдом, которое необходимо съесть за пасхальным столом является яйцо, как символ вечной жизни и преодоления смерти.
После него наступает черед паски, а после – остальных блюд. А вот сильно напиваться на праздник нельзя. Считается, что пьяных в такой день наказывает Бог и весь день человек будет ходить как в полусне.
Считается, что это день нужно встречать со светлыми помыслами, в кругу близких людей.
Несколько веков назад люди бросали скорлупу от освященных яиц в озера и реки и считали, что через неделю они доплывут до умерших и таким образом те узнают о празднике Пасхи.
Как и на любой церковный праздник в этот день нельзя ругаться, плакать, обижаться и скупиться иначе весь год человек проведет в печали. После праздничной церковной службы необходимо помочь нуждающимся – деньгами, едой и т.п.
Нельзя заниматься домашними делами, рукоделием, уборкой, работой в поле. Запрещено играть в азартные игры, сквернословить, венчаться и посещать кладбища.
Принесенную из церкви еду нельзя выбрасывать, лучше отдать ее нуждающимся.
Наши предки считали, что если не спать в ночь на воскресенье и увидеть как восходит солнце – год будет успешным. Если приснились мертвые родственники в ночь перед праздником – значит весь год не будет проблем со здоровьем.
Услышать стук дятла в Светлое Воскресенье обещает новоселье и счастье.
Если на небе ночью в субботу ярко светят звезды, а на улице нет снега – год обещает быть хорошим на урожай.
Теплая солнечная погода на Пасху обещает жаркое лето, облака на небе – засуху, гром – сухую осень, дождь – весь следующий месяц будет дождливым.
Если в первый понедельник после Пасхи на улице мороз или слышится гром – будет большой урожай льна, а вот дождь обещал лето с обильными осадками.
Считалось, что умерший на Пасху сразу попадает в рай.
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