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  • Традиции и приметы Пасхи 2024: зачем нужны пасхальные зайцы и приветствие :«Христос Воскрес»

Традиции и приметы Пасхи 2024: зачем нужны пасхальные зайцы и приветствие :«Христос Воскрес»

Сегодня 15:29
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Уже в это воскресенье, 5 мая, православные украинцы будут отмечать Пасху. Для верующих она является одним из самых главных праздников в году. Светлое воскресенье символизирует очищение от грехов, обновление и празднуется в память о воскрешении Христа, который отдал свою жизнь для искупления грехов людей.

Новости Днепра про Традиции и приметы Пасхи 2024: зачем нужны пасхальные зайцы и приветствие :«Христос Воскрес»

Современные пасхальные традиции – смесь языческой и христианской культур.

Журналисты dnepr.info узнали, почему меняется дата праздника, что первое нужно съесть в Светлое Воскресенье, что можно и нельзя делать в этот день.

Почему меняется дата

Дата Пасхи меняется каждый год и зависит от первого полнолуния, которое наступает после для весеннего равноденствия. Считается, что именно в день полнолуния воскрес Иисус после распятия. В ночь на воскресенье женщины-мироносицы пришедшие к его гробу  увидели, что тело Христа исчезло. В ту же минуту к ним явился ангел и сообщил, что Христос воскрес и искупил грехи всего человечества перед Господом.

Почему нужно говорить: «Христос Воскрес!»

Считается, что традиционное поздравление на Пасху словами: «Христос Воскресе!» и ответ: «Воистину Воскресе!» пошло именно от мироносиц, которые чтобы рассказывали о пустой гробнице и явлении ангела и в подтверждение своих слов говорили: «Воистину воскресе!».

По другой версии, Мария Магдалина после воскрешения Христа пришла к императору, чтобы сообщить ему об этом чуде. Но чтобы попасть на прием к правителю требовалось сделать пожертвование. В качестве него Мария преподнесла императору яйцо, предварительно раскрасив его в красный цвет и нанеся буквы «Х» и «В» — что означало «Христос Воскресе».

Когда нужно готовить паску

Паска- главное блюдо праздника. Готовили ее традиционно в чистый четверг, но некоторые в субботу. Считалось, что чем больше и выше паска – тем больше будет достаток семьи в этом году. Традиционное украшение выпечки – не белая глазурь, а кресты из теста и птички со сложенными крыльями. Первое является символом терпения, второе – долголетия.

Новости Днепра про Традиции и приметы Пасхи 2024: зачем нужны пасхальные зайцы и приветствие :«Христос Воскрес»

Что значит паска

Праздничная выпечка означает тело Христа и переломленного хлеба во время тайной вечери. Также паска символизирует богатство и плодородие, ведь в его составе много продуктов, которые наши предки считали «деликатесами»: яйца, масло, молоко. Весной они всегда дорого стоили и не каждая семья могла позволить себе приготовить пасху.

Зачем нужно красить яйца

Первоначально яйца на Пасху красили только в красный цвет. Согласно легенде, Мария Магдалена преподнесла императору яйцо со словами, что Христос воскрес и его гробница пуста. Император не поверил и заявил, что скорее яйцо станет красного цвета, чем ее слова окажутся правдой. И тогда на глазах у правителя яйцо в руке Марии окрасилось в красный цвет.

Сначала яйца красили только в красный цвет, но со временем палитра цветов увеличилась, к ним добавилась роспись и т.п.

По другой версии, наши предки с помощью краски просто «помечали» варенные и «сырые» яйца чтобы не перепутать.

Новости Днепра про Традиции и приметы Пасхи 2024: зачем нужны пасхальные зайцы и приветствие :«Христос Воскрес»

Откуда взялись пасхальные зайцы

Традиция украшать жилище фигурками маленьких зайцев на Паску пришла из США. В свою очередь в эту страну ее привезли немецкие мигранты. Во время язычества яйцо символизировало жизнь, а зайцы – плодовитость. Таким образом, со временем заяц стал символом новой жизни, нового начала, весны и плодородия.

Новости Днепра про Традиции и приметы Пасхи 2024: зачем нужны пасхальные зайцы и приветствие :«Христос Воскрес»

Что нужно съесть первым за праздничным столом

После посещения церкви по традиции необходимо сесть за праздничный стол и разговляться.  Традиционно первым блюдом, которое необходимо съесть за пасхальным столом является яйцо, как символ вечной жизни и преодоления смерти.

После него наступает черед паски, а после – остальных блюд. А вот сильно напиваться на праздник нельзя. Считается, что пьяных в такой день наказывает Бог и весь день человек будет ходить как в полусне.

Считается, что это день нужно встречать со светлыми помыслами, в кругу близких людей.

Несколько веков назад люди бросали скорлупу от освященных яиц в озера и реки и считали, что через неделю они доплывут до умерших и таким образом те узнают о празднике Пасхи.

Что нельзя делать на Пасху

Как и на любой церковный праздник в этот день нельзя ругаться, плакать, обижаться и скупиться иначе весь год человек проведет в печали. После праздничной церковной службы необходимо помочь нуждающимся – деньгами, едой и т.п.

Нельзя заниматься домашними делами, рукоделием, уборкой, работой в поле. Запрещено играть в азартные игры, сквернословить, венчаться и посещать кладбища.

Принесенную из церкви еду нельзя выбрасывать, лучше отдать ее нуждающимся.

Приметы на Пасху

Наши предки считали, что если не спать в ночь на воскресенье и увидеть как восходит солнце – год будет успешным. Если приснились мертвые родственники в ночь перед праздником – значит весь год не будет проблем со здоровьем.

Услышать стук дятла в Светлое Воскресенье обещает новоселье и счастье.

Если на небе ночью в субботу ярко светят звезды, а на улице нет снега – год обещает быть хорошим на урожай.

Теплая солнечная погода на Пасху обещает жаркое лето, облака на небе – засуху, гром – сухую осень, дождь – весь следующий месяц будет дождливым.

Если в первый понедельник после Пасхи на улице мороз или слышится гром – будет большой урожай льна, а вот дождь обещал лето с обильными осадками.

Считалось, что умерший на Пасху сразу попадает в рай.

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Новости Днепра про Традиции и приметы Пасхи 2024: зачем нужны пасхальные зайцы и приветствие :«Христос Воскрес»Українська Новости Днепра про Традиции и приметы Пасхи 2024: зачем нужны пасхальные зайцы и приветствие :«Христос Воскрес»Русский

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