Жители Днепра могут стать параюристами: как приобщиться

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
В наше время волонтерство стало мощным общественным движением и проявлением самоотверженной активности граждан. Если вы хотите помогать уязвимым категориям населения и имеете немного свободного времени, приглашаем присоединиться к проекту «Волонтер БЮП», — говорится в сообщении.
Отмечается, что система бесплатной юридической помощи запустила этот проект в 2021 году. По состоянию на октябрь 2023-го к нему уже привлечено более 600 волонтеров по всей Украине.
Что делают волонтеры БЮП?
Нужно ли юридическое образование? Нет. Волонтеры не предоставляют юридических услуг, а лишь помогают информировать людей о возможности получить их бесплатно в системе БЮП.
Кто же такой параюрист? Это тот же волонтер, но у которого есть функция перенаправления лица, нуждающегося в помощи, в систему БЮП через специальное приложение в смартфоне. Быть юристом для этого также не обязательно.
Волонтерство в системе БЮП можно сочетать с другими волонтерскими активностями, работой и тому подобное. Предлагают: опыт сотрудничества с системой предоставления бесплатной юридической помощи для улучшения собственного уровня правовых знаний; возможность пройти бесплатное обучение (тренинги, курсы, семинары и т.д.) как в сфере волонтерской деятельности, так и в правовой сфере, а также расширить деловые контакты, улучшить навыки коммуникации, — отметили в городском совете.
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