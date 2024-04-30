Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Жители Днепра могут стать параюристами: как приобщиться

Сегодня 14:32
просмотров

Система бесплатной юридической помощи ищет волонтеров и параюристов.

Новости Днепра про Жители Днепра могут стать параюристами: как приобщиться

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В наше время волонтерство стало мощным общественным движением и проявлением самоотверженной активности граждан. Если вы хотите помогать уязвимым категориям населения и имеете немного свободного времени, приглашаем присоединиться к проекту «Волонтер БЮП», — говорится в сообщении.

Отмечается, что система бесплатной юридической помощи запустила этот проект в 2021 году. По состоянию на октябрь 2023-го к нему уже привлечено более 600 волонтеров по всей Украине.

Что делают волонтеры БЮП?

  • информируют людей о возможности получить юридическую помощь бесплатно;
  • размещают информационные материалы: плакаты, листовки в общественных местах;
  • помогают организовывать образовательные мероприятия на правовую тематику и налаживать сотрудничество с партнерскими учреждениями и организациями.

Нужно ли юридическое образование? Нет. Волонтеры не предоставляют юридических услуг, а лишь помогают информировать людей о возможности получить их бесплатно в системе БЮП.

Кто же такой параюрист? Это тот же волонтер, но у которого есть функция перенаправления лица, нуждающегося в помощи, в систему БЮП через специальное приложение в смартфоне. Быть юристом для этого также не обязательно.

Волонтерство в системе БЮП можно сочетать с другими волонтерскими активностями, работой и тому подобное. Предлагают: опыт сотрудничества с системой предоставления бесплатной юридической помощи для улучшения собственного уровня правовых знаний; возможность пройти бесплатное обучение (тренинги, курсы, семинары и т.д.) как в сфере волонтерской деятельности, так и в правовой сфере, а также расширить деловые контакты, улучшить навыки коммуникации, — отметили в городском совете.

Как жители Днепра могут стать волонтером/параюристом?

  1. Заполните анкету.
  2. Пройдите дистанционный курс «Основы волонтерской деятельности».
  3. Пройдите финальное собеседование с представителями системы БЮП и получите удостоверение волонтера или параюриста.

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Днепра могут стать параюристами: как приобщитьсяУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепра могут стать параюристами: как приобщитьсяРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен
    Новости Днепра
    Сегодня 17:45
    Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

    Уже в это воскресенье православные христиане будут отмечать Светлое Воскресенье.…

    В Днепре на Слобожанском грузовик оборвал контактную сеть
    Новости Днепра
    Сегодня 15:00
    В Днепре на Слобожанском грузовик оборвал контактную сеть

    Троллейбусы могут задерживаться!

    Что ждет жителей Днепра с 1 мая 2024 года: новые правила ПДД, мобилизация и повышение пенсий
    Новости Днепра
    Сегодня 14:38
    Что ждет жителей Днепра с 1 мая 2024 года: новые правила ПДД, мобилизация и повышение пенсий

    Последний месяц весны принесет немало нововведений в жизнь жителей Украины.…

    Тяжелый люкс: в Днепре заметили курьера на «золотом» скутере
    Новости Днепра
    Сегодня 13:48
    Тяжелый люкс: в Днепре заметили курьера на «золотом» скутере

    Когда можешь себе позволить!

    Последние новости

    Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен
    Сколько стоят паски в магазинах Днепра 2024: сравнение цен

    Уже в это воскресенье православные христиане будут отмечать Светлое Воскресенье. В магазинах Днепра уже вовсю продается главный символ праздника – паска. Купить можно не только традиционную – с изюмом, но и с цукатами, шоколадом и другими добавками.

    Сегодня 17:45
    2
    просмотров
    В Днепре на Слобожанском грузовик оборвал контактную сеть
    В Днепре на Слобожанском грузовик оборвал контактную сеть

    Троллейбусы могут задерживаться!

    Сегодня 15:00
    6
    просмотров
    Что ждет жителей Днепра с 1 мая 2024 года: новые правила ПДД, мобилизация и повышение пенсий
    Что ждет жителей Днепра с 1 мая 2024 года: новые правила ПДД, мобилизация и повышение пенсий

    Последний месяц весны принесет немало нововведений в жизнь жителей Украины. Вступит в силу закон о мобилизации, перерасчет пенсий некоторым категориям пенсионеров, изменения в правилах дорожного движения для водителей.

    Сегодня 14:38
    5
    просмотров
    Что такое ангиопротекторное средство?
    Что такое ангиопротекторное средство?

    Ангиопротекторы – это специальные медицинские препараты, предназначенные для защиты и восстановления сосудов. Эти средства играют ключевую роль в поддержании здоровья вен, артерий и капилляров. Но как именно они работают и почему они так важны для нашего организма?

    Сегодня 14:10
    5
    просмотров
    Тяжелый люкс: в Днепре заметили курьера на «золотом» скутере
    Тяжелый люкс: в Днепре заметили курьера на «золотом» скутере

    Когда можешь себе позволить!

    Сегодня 13:48
    5
    просмотров
    Стреляла в 17-летнюю девушку: появилось видео конфликта между подростками у кафе на ж/м Ломовской
    Стреляла в 17-летнюю девушку: появилось видео конфликта между подростками у кафе на ж/м Ломовской

    Подростковая "стрелка" завершилась стрельбой.

    Сегодня 13:07
    3
    просмотров
    С мая аграрии Днепропетровщины смогут получить субсидию на землю
    С мая аграрии Днепропетровщины смогут получить субсидию на землю

    Подача заявок на получение субсидий на землю для аграриев пострадавших регионов начинается с мая.

    Сегодня 12:50
    5
    просмотров
    В Днепре Художественный музей украсила световая инсталляция: как это выглядит
    В Днепре Художественный музей украсила световая инсталляция: как это выглядит

    На фасаде Художественного музея в Днепре появилась световая установка.

    Сегодня 12:28
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине заметили редкое ядовитое растение, от запаха которого чешется в носу
    На Днепропетровщине заметили редкое ядовитое растение, от запаха которого чешется в носу

    Это растение ограниченно используют в народной медицине.

    Сегодня 11:52
    3
    просмотров
    Не хватает денег: в Днепре будут решать судьбу Академии музыки
    Не хватает денег: в Днепре будут решать судьбу Академии музыки

    В Днепре будет решаться судьба Академии музыки, которая находится под угрозой закрытия.

    Сегодня 11:30
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх