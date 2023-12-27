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  • У туберкульозній лікарні на Дніпропетровщині, де лікують в’язнів виявили низку грубих порушень

У туберкульозній лікарні на Дніпропетровщині, де лікують в’язнів виявили низку грубих порушень

Сьогодні 10:40
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Правозахисники виявили грубі порушення в лікарні, де лікують в'язнів з туберкульозом.

Новости Днепра про У туберкульозній лікарні на Дніпропетровщині, де лікують в'язнів виявили низку грубих порушень

Грубо порушуються права хворих, жахливі умови утримання, велика смертність тощо – такі висновки Моніторингового візиту до Дніпропетровської спеціалізованої туберкульозної лікарні №89, який провели представники Харківської правозахисної групи. 

Тут лікуються в’язні з усієї країни, які засуджені до позбавлення волі та хворі на туберкульоз. Зовсім недавно це була єдина спеціалізована колонія-лікарня в країні. Утім умови утримання людей далекі від нормальних. Крім відсутності ремонту, є проблеми з отриманням медичної допомоги та пожежною безпекою.

Представники Харківської правозахисної групи виявили низку грубих порушень. 

Загалом десять пунктів з порушень названо комісією, серед них:

  • порушення права засуджених осіб на захист від катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність
  • недотримання інфекційного контролю та епідеміологічного нагляду
  • порушення правил пожежної безпеки

Новости Днепра про У туберкульозній лікарні на Дніпропетровщині, де лікують в'язнів виявили низку грубих порушень

Персонал закладу не слідкує за людьми, які мають психічні захворювання. Зокрема, в ізоляторі для осіб із розладами психіки, за металевими ґратами перебували двоє в’язнів, хоча за правилами вони повинні сидіти окремо. Грубо порушується ізоляція: відокремлення особи, яка за своїм психічним станом представляє безпосередню небезпеку для себе або інших осіб. Чоловік із психічними розладами перебував в ізоляторі понад тиждень, був у збудженому стані, неадекватно себе поводив, мав численні поверхневі різані рани обличчя, які згідно з медичною документацією наніс собі власноруч.

Новости Днепра про У туберкульозній лікарні на Дніпропетровщині, де лікують в'язнів виявили низку грубих порушень

Є проблеми з перенаселеністю палат. Там, де повинно бути всього чотири людини – живе шість. Площа палати має бути розрахована на розташування ліжка з можливістю підійти з трьох боків. Водночас у відділенні для лікування хворих на активну форму туберкульозу ліжка розташовані впритул одне до одного.

Також в’язні не мають доступу до нормальної гігієни та не отримують речі домашнього вжитку – постелі та одяг, які мали б видати у медзакладі, вони приносять з собою. 

Медчастина не забезпечена необхідною технікою. До прикладу, під час перевірки справності дефібрилятора було встановлено відсутність електродів. 

Правозахисники зафіксували порушення та звернулися до Мін’юсту з вимогою виправити їх. 

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Новости Днепра про У туберкульозній лікарні на Дніпропетровщині, де лікують в'язнів виявили низку грубих порушеньУкраїнська

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