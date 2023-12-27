У туберкульозній лікарні на Дніпропетровщині, де лікують в’язнів виявили низку грубих порушень

Правозахисники виявили грубі порушення в лікарні, де лікують в'язнів з туберкульозом.

Грубо порушуються права хворих, жахливі умови утримання, велика смертність тощо – такі висновки Моніторингового візиту до Дніпропетровської спеціалізованої туберкульозної лікарні №89, який провели представники Харківської правозахисної групи.

Тут лікуються в’язні з усієї країни, які засуджені до позбавлення волі та хворі на туберкульоз. Зовсім недавно це була єдина спеціалізована колонія-лікарня в країні. Утім умови утримання людей далекі від нормальних. Крім відсутності ремонту, є проблеми з отриманням медичної допомоги та пожежною безпекою.

Представники Харківської правозахисної групи виявили низку грубих порушень.

Загалом десять пунктів з порушень названо комісією, серед них:

порушення права засуджених осіб на захист від катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність

недотримання інфекційного контролю та епідеміологічного нагляду

порушення правил пожежної безпеки

Персонал закладу не слідкує за людьми, які мають психічні захворювання. Зокрема, в ізоляторі для осіб із розладами психіки, за металевими ґратами перебували двоє в’язнів, хоча за правилами вони повинні сидіти окремо. Грубо порушується ізоляція: відокремлення особи, яка за своїм психічним станом представляє безпосередню небезпеку для себе або інших осіб. Чоловік із психічними розладами перебував в ізоляторі понад тиждень, був у збудженому стані, неадекватно себе поводив, мав численні поверхневі різані рани обличчя, які згідно з медичною документацією наніс собі власноруч.

Є проблеми з перенаселеністю палат. Там, де повинно бути всього чотири людини – живе шість. Площа палати має бути розрахована на розташування ліжка з можливістю підійти з трьох боків. Водночас у відділенні для лікування хворих на активну форму туберкульозу ліжка розташовані впритул одне до одного.

Також в’язні не мають доступу до нормальної гігієни та не отримують речі домашнього вжитку – постелі та одяг, які мали б видати у медзакладі, вони приносять з собою.

Медчастина не забезпечена необхідною технікою. До прикладу, під час перевірки справності дефібрилятора було встановлено відсутність електродів.

Правозахисники зафіксували порушення та звернулися до Мін’юсту з вимогою виправити їх.

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