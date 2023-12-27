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  • На Дніпропетровщині вночі наші захисники знищили 13 ворожих дронів-камікадзе

На Дніпропетровщині вночі наші захисники знищили 13 ворожих дронів-камікадзе

Сьогодні 07:49
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У ніч на 27 грудня росіяни атакували Україну безпілотниками типу Shahed.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі наші захисники знищили 13 ворожих дронів-камікадзе

13 ворожих безпілотників знищили наші захисники над Дніпропетровською областю.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, шахедів приземлили у Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Кам’янському районах.

Крім того, ворог обстріляв з важкої артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині. Загиблих і постраждалих немає.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі наші захисники знищили 13 ворожих дронів-камікадзе

Зазначимо, як повідомили у Повітряних силах, всього для атаки по Україні ворог застосував 46 Shahed-136/131, які летіли хвилями у різний час, в період з 19:00 26 грудня до 03:50 27 грудня. Наші захисники знищили 32 БпЛА противника.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі наші захисники знищили 13 ворожих дронів-камікадзе

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі наші захисники знищили 13 ворожих дронів-камікадзеУкраїнська

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