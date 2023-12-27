На Дніпропетровщині вночі наші захисники знищили 13 ворожих дронів-камікадзе

13 ворожих безпілотників знищили наші захисники над Дніпропетровською областю.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
За його словами, шахедів приземлили у Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Кам’янському районах.
Крім того, ворог обстріляв з важкої артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині. Загиблих і постраждалих немає.
Зазначимо, як повідомили у Повітряних силах, всього для атаки по Україні ворог застосував 46 Shahed-136/131, які летіли хвилями у різний час, в період з 19:00 26 грудня до 03:50 27 грудня. Наші захисники знищили 32 БпЛА противника.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків.
Читайте також:
Автор:
Без паніки - усе під контролем!
Жителі Дніпропетровщини можуть самостійно перевірити скільки мають сплачувати за доставку…
У Синельникове з вогню рятували дідуся.
Потрібна ваша допомога у пошуках!