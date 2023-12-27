Мешканців Дніпропетровщини попереджають про гучний вибух

Сьогодні, 27 грудня, у Кривому Розі о 12:00 пролунає гучний вибух.
Підстав для паніки немає – він виробничий.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні о 12:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі АТ «Південний ГЗК» (Інгулецький район). Виробничий вибух контролюється, причин для занепокоєння немає, – написав він.
Проте, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині вночі наші захисники знищили 13 ворожих дронів-камікадзе.
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