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27 грудня у Дніпрі планово вимикатимуть світло: де саме

Сьогодні 07:00
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Світла не буде з 8:00 до 17:00!

Новости Днепра про 27 грудня у Дніпрі планово вимикатимуть світло: де саме

Сьогодні, 27 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

  • вул. Холодноярська: 1-20;
  • пров. Ялицевий: 4-16 (парні);
  • пров. Листяний: 1-18;
  • пров. Червонополянський: 20.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

  • (056) 732-12-12;
  • (095) 732-12-12;
  • (096) 732-12-12;
  • (073) 732-12-12.

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