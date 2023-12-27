27 грудня у Дніпрі планово вимикатимуть світло: де саме

Світла не буде з 8:00 до 17:00!

Сьогодні, 27 грудня, у Дніпрі вимикатимуть світло.

Це пов’язано з проведенням планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, сьогодні у Дніпрі буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Холодноярська: 1-20;

пров. Ялицевий: 4-16 (парні);

пров. Листяний: 1-18;

пров. Червонополянський: 20.

Нагадаємо, якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

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