В «Дії» якобы начали рассылать повестки: правдивы ли слухи

В сети снова разгоняют информацию о повестках в "Дії".

Но это очередная ИПСО, сообщают в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Вражеские TG-каналы распространяют информацию о том, что якобы в приложении «Дія» стали приходить электронные повестки. Как доказательство – ru-пропагандисты распространяют соответствующие скриншоты.

Информация, которую разгоняют россияне, фейковая, как и сами скриншоты. О том, что у «Дії» не будет электронных повесток, недавно в очередной раз сообщал глава Минцифры Михаил Федоров.

Михаил Федоров ранее даже пошутил, что скоро будет вынужден сделать тату, где будет сказано, что повесток в «Дії» никогда не будут внедряться, так как его слишком часто спрашивают об этом нововведении.

Конечно, кто-либо может за два клика проверить информацию, но это все равно порождает дискуссии в соцсетях, создающие панические настроения.

Заметим, 31 октября команда приложения «Дія» решила пошутить – поздравила украинцев с Гэловином и попросила загрузить приложение назад, прикрепив картинку с извещением от Территориального центра комплектования и социальной поддержки.

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