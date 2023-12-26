Медсестры и повара: ТОП популярнейших профессий для переквалификации в Днепре и области

В Центре занятости назвали популярные профессии, которые люди выбирают для переквалификации.

В центрах занятости можно получить ваучер на бесплатное обучение. Многие приходят, чтобы овладеть новой профессией и получить работу. В 2023 году этой возможностью в Днепре и области воспользовались 1165 человек. Среди них – 274 для переселенцев.

В настоящее время определены 124 профессии и специальности, по которым можно безвозмездно учиться по ваучерам. Самыми популярными из них медсестринство. Часто хотят стать поварами или станочниками.

Также к наиболее востребованным специальностям и профессиям, которые жители области выбирают для квалификации:

психология,

социальная работа,

электрогазосварщик,

станок широкого профиля,

повар,

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

геодезия и землеустройство.

Для получения ваучера заявку можно подать онлайн или лично обратиться в ближайший центр занятости.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: