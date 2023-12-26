Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Медсестры и повара: ТОП популярнейших профессий для переквалификации в Днепре и области

Медсестры и повара: ТОП популярнейших профессий для переквалификации в Днепре и области

Сегодня 22:04
просмотров

В Центре занятости назвали популярные профессии, которые люди выбирают для переквалификации.

Новости Днепра про Медсестры и повара: ТОП популярнейших профессий для переквалификации в Днепре и области

В центрах занятости можно получить ваучер на бесплатное обучение. Многие приходят, чтобы овладеть новой профессией и получить работу. В 2023 году этой возможностью в Днепре и области воспользовались 1165 человек. Среди них – 274 для переселенцев.

В настоящее время определены 124 профессии и специальности, по которым можно безвозмездно учиться по ваучерам. Самыми популярными из них медсестринство. Часто хотят стать поварами или станочниками.

Также к наиболее востребованным специальностям и профессиям, которые жители области выбирают для квалификации:

  • психология,
  • социальная работа,
  • электрогазосварщик,
  • станок широкого профиля,
  • повар,
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
  • геодезия и землеустройство.

Для получения ваучера заявку можно подать онлайн или лично обратиться в ближайший центр занятости.

Читайте также:

Новости Днепра про Медсестры и повара: ТОП популярнейших профессий для переквалификации в Днепре и областиУкраїнська Новости Днепра про Медсестры и повара: ТОП популярнейших профессий для переквалификации в Днепре и областиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как жителям Днепропетровщины узнать стоимость доставки газа в 2024 году
Новости Днепра
Сегодня 19:31
Как жителям Днепропетровщины узнать стоимость доставки газа в 2024 году

Жители Днепропетровщины могут самостоятельно проверить, сколько должны платить за доставку…

На Днепропетровщине из пожара спасли 85-летнего дедушку
Новости Днепра
Сегодня 18:01
На Днепропетровщине из пожара спасли 85-летнего дедушку

В Синельникове из огня спасали дедушку.

Имеет татуировку на спине и руке: на Днепропетровщине без вести пропал 40-летний мужчина
Новости Днепра
Сегодня 18:00
Имеет татуировку на спине и руке: на Днепропетровщине без вести пропал 40-летний мужчина

Нужна ваша помощь в поисках!

Будет ли в Днепре комендантский час в новогоднюю ночь: ответ Лысака
Новости Днепра
Сегодня 16:39
Будет ли в Днепре комендантский час в новогоднюю ночь: ответ Лысака

Важная информация!

Последние новости

Россияне ударили по вокзалу в Херсоне, где было 140 человек: есть раненые и погибший
Россияне ударили по вокзалу в Херсоне, где было 140 человек: есть раненые и погибший

В результате обстрела Херсона поврежден железнодорожный вокзал и один из эвакуационных поездов.

Сегодня 21:06
6
просмотров
В «Дії» якобы начали рассылать повестки: правдивы ли слухи
В «Дії» якобы начали рассылать повестки: правдивы ли слухи

В сети снова разгоняют информацию о повестках в "Дії".

Сегодня 20:47
4
просмотров
Днепряне «разводят» с помощью несуществующих посылок: как не попасть на крючок аферистов
Днепряне «разводят» с помощью несуществующих посылок: как не попасть на крючок аферистов

Аферисты пытаются "развести" людей с помощью фейковых посылок.

Сегодня 20:12
4
просмотров
Как жителям Днепропетровщины узнать стоимость доставки газа в 2024 году
Как жителям Днепропетровщины узнать стоимость доставки газа в 2024 году

Жители Днепропетровщины могут самостоятельно проверить, сколько должны платить за доставку газа в 2024 году.

Сегодня 19:31
4
просмотров
Появились детали задержания водителя в Днепре, сбившего на «зебре» женщину
Появились детали задержания водителя в Днепре, сбившего на «зебре» женщину

Водитель оставил женщину умирать на остановке.

Сегодня 18:37
5
просмотров
На Днепропетровщине из пожара спасли 85-летнего дедушку
На Днепропетровщине из пожара спасли 85-летнего дедушку

В Синельникове из огня спасали дедушку.

Сегодня 18:01
3
просмотров
Имеет татуировку на спине и руке: на Днепропетровщине без вести пропал 40-летний мужчина
Имеет татуировку на спине и руке: на Днепропетровщине без вести пропал 40-летний мужчина

Нужна ваша помощь в поисках!

Сегодня 18:00
6
просмотров
Как жителю Днепра изменить номер телефона в декларации с семейным врачом и что для этого нужно
Как жителю Днепра изменить номер телефона в декларации с семейным врачом и что для этого нужно

Чтобы попасть на прием к врачу и получить е-направление, рецепт на лекарства в аптеке или медицинское заключение о временной нетрудоспособности, электронная система здравоохранения «использует» мобильный номер пациента, который тот указал при подписании декларации с семейным врачом. Это не только удобно…

Сегодня 17:19
6
просмотров
18-летний изобретатель из Днепра стал лауреатом премии от Кабмина
18-летний изобретатель из Днепра стал лауреатом премии от Кабмина

В Днепре молодой изобретатель получил премию Кабмина.

Сегодня 17:18
3
просмотров
Будет ли в Днепре комендантский час в новогоднюю ночь: ответ Лысака
Будет ли в Днепре комендантский час в новогоднюю ночь: ответ Лысака

Важная информация!

Сегодня 16:39
9
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх