Медсестры и повара: ТОП популярнейших профессий для переквалификации в Днепре и области

В центрах занятости можно получить ваучер на бесплатное обучение. Многие приходят, чтобы овладеть новой профессией и получить работу. В 2023 году этой возможностью в Днепре и области воспользовались 1165 человек. Среди них – 274 для переселенцев.
В настоящее время определены 124 профессии и специальности, по которым можно безвозмездно учиться по ваучерам. Самыми популярными из них медсестринство. Часто хотят стать поварами или станочниками.
Также к наиболее востребованным специальностям и профессиям, которые жители области выбирают для квалификации:
Для получения ваучера заявку можно подать онлайн или лично обратиться в ближайший центр занятости.
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