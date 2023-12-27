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У Дніпрі шквальним вітром знесло торговельні павільйони на Воронцовському ринку

Сьогодні 14:52
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У Дніпрі раптовий шквальний вітер наробив біди.

Новости Днепра про У Дніпрі шквальним вітром знесло торговельні павільйони на Воронцовському ринку

Після 14 години 27 грудня в Дніпрі почався буревій. Сильні пориви вітру з мілким градом та дощем тривали хвилин 10, але за цей час встигли наробити біди. Вулицями носило сміття та все, що не було добре закріплене.

Шквальним вітром на Воронцовському ринку, що на Майнулівському проспекті, пошкодило торговельні павільйони. Очевидці публікують відео з місця події. На записі видно, що позносило дах металевих контейнерів, де торгували продавці одягу. 

Постраждав і товар. Наразі власники павільйонів намагаються зібрати все до купи. 

А біля Каравану на Донецькому шосе рвучкий вітер звалив величезне дерево на легковик та вантажівку. Що з водієм автівки станом на зараз не відомо. 

Рух ускладнений аж від Епіцентру в бік міста.

Новости Днепра про У Дніпрі шквальним вітром знесло торговельні павільйони на Воронцовському ринку

Зауважимо, що синоптики раніше попереджали про негоду в Дніпрі. Сильний вітер очікується ще три дні з 27 по 29 грудня, тож будьте обережні. 

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Новости Днепра про У Дніпрі шквальним вітром знесло торговельні павільйони на Воронцовському ринкуУкраїнська

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