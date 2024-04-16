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  • Енергетики повернуть світло для 15 тисяч родин на Дніпропетровщині до кінця дня

Енергетики повернуть світло для 15 тисяч родин на Дніпропетровщині до кінця дня

Сьогодні 09:55
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Важлива інформація стосовно електропостачання.

Новости Днепра про Енергетики повернуть світло для 15 тисяч родин на Дніпропетровщині до кінця дня

Енергетики обіцяють повернути світло для 15 тисяч родин у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова ДОР Микола Лукашук.

До кінця дня енергетики обіцяють повернути світло в усі домівки області. Внаслідок негоди за інформацією від ДТЕК у Дніпропетровській області пошкоджені мережі та високовольтне обладнання, – йдеться у дописі очільника ДОР.

Комунальники працювали у складних умовах вночі та змогли повернути світло для 33 тисяч родин.

Зараз над усуненням наслідків непогоди працює 30 бригад фахівців. 

Вчора ми писали про те, що у Дніпрі вітер зніс величезний бігборд. 

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Новости Днепра про Енергетики повернуть світло для 15 тисяч родин на Дніпропетровщині до кінця дняУкраїнська Новости Днепра про Енергетики повернуть світло для 15 тисяч родин на Дніпропетровщині до кінця дняРусский

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