Як жителям Дніпра перевірити борг за світло, списати його та уникнути відключення: алгоритм дій

Нещодавно в Україні скасували мораторій на вимкнення електроенергії боржникам. Його запровадили у лютому 2022 року. Багато споживачів користувалися цим і не платили за світло, інші накопичили борги, бо платити було нічим.

Журналісти dnepr.info дізналися, що потрібно робити, щоб списати борг та уникнути відключення.

Де дізнатися про заборгованість

Дізнатися про борг можна у додатку банку, якщо за його допомогою ви сплачуєте за комунальні послуги. Також суму назвуть У ЖЕКу або можна звернутися безпосередньо до постачальника послуг. Зробити це можна телефоном гарячої лінії чи особисто прийти прийом у споживче відділення. Майте на увазі, заборгованість по телефону назвуть тільки в тому випадку, якщо ви власник квартири або на ваше ім’я відкрито особистий рахунок.

Як швидко боржникам відключать світло

Відключатимуть світло лише після офіційного попередження про проведення процедури. Перед тим, як бригада приїде за адресую до боржника, він має отримати офіційне повідомлення від постачальника. Потім він матиме 30 днів для погашення боргу. Якщо вона цього не зробить – світло відключать.

Крім зняття мораторію на відключення електрики для побутових споживачів, також відновлено нарахування пені за прострочення платежів та стягнення боргів через суд.

Як списати борг

Процедура списання боргу за світло доступна не всім боржникам, а лише тим, хто не платив за електроенергію останні три роки. Також право на послугу мають ті, хто купив квартиру з існуючими комунальними боргами та особи, які в судовому порядку визнані банкрутами.

Крім цих умов, є ще одне не менш важливе – для списання боргу споживача на нього має подати до суду постачальник. Борг списують лише через судове рішення і самому боржнику ініціювати позов не вдасться.

У відповідь на позов споживач-боржник має подати заяву про застосування строків позовної давності. Зробити це необхідно протягом десяти днів після того, як на боржника до суду подав постачальник. Якщо ж відповідач пропустив не лише ці 10 днів, а й рішення суду було винесено без його присутності, то він ще має 30 днів для його оскарження. І після цього подати заяву про застосування позовної давності.

Як реструктуризувати борг

Реструктуризація боргу означає, що споживач погашатиме заборгованість, але за особливим графіком, складеним постачальником. Процедура допомагає уникнути відключення електроенергії та судових претензій.

Для реструктуризації необхідно звернутися до центру обслуговування споживачів та написати заяву. До нього додати копії паспорта, ІПН-коду, довідку про доходи та склад сім’ї, документи, що підтверджують неплатоспроможність та сплатити суму першого внеску.

Далі споживач разом із постачальником узгоджують графік погашення заборгованості. У ньому сума боргу поступово розподіляється на щомісячні платежі.

Також сума залежить від платоспроможності споживача. Головна умова – він має сплатити борг за 12 місяців.

Виплата боргу у межах реструктуризації не звільняє від сплати поточного платежу.

У разі порушення договору постачальник може його розірвати і подати на споживача до суду.

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