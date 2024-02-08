Де в Дніпрі знаходиться одна із найстаріших суконних фабрик та чому там пекли хліб (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, де знаходився і як виглядала одна з найперших та найстаріших фабрик міста – суконна.
На початку 1800-х років у Катеринославі вже працювала суконна фабрика. На ній працювала майже половина населення міста. Сама фабрика займала чималу територію – від парку Глоби до вокзалу.
За кількістю робітників і кількістю продукції фабрика перевершувала інші підприємства губернії, але у 1820-х роках для підприємства почалася криза, а 1835 року фабрику закрили. Згодом фабрику пограбували, а корпуси потроху стали занепадати.
У фабрики було кілька корпусів, але більшість із них була дерев’яними, кам’яними були лише три і донині вцілів лише один. Цей кам’яний корпус був збудований у 1825 році. Будівлю було збудовано у стилі ампір, а її довжина становила близько 100 метрів. Після закриття фабрики у будівлі був харчовий провіантський магазин. Він же дав назву цілій вулиці – «Провіантська». Після Другої світової війни у будівлі відкрився хлібзавод.
«У дитинстві ми з хлопцями з двору вдавалися до заводу та просили хліба у пекарів. Нам давали буханець гарячого хліба, що смачно пахнув, просовували через ґрати у вікні. Яка була радість для нас, дітей. Було дуже смачно», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Олена Ісерсон.
У 1990-х роках завод був закритий, але ще працював невеликий магазин де продавали тістечка та солодощі.
У 2016 році було ухвалено рішення реконструювати приміщення колишньої ткацької фабрики та хлібного заводу і перетворити його на торгівельний центр.
фото: Л. Соколова, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», блог Артема Костюка
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Ирина
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