Як виглядав зниклий готель у центрі Дніпра і що тепер на його місці (ФОТО)

Більше століття тому в Дніпрі було дуже багато готелів – місто розвивалося, сюди приїжджали промисловці та інвестори, які бажали вкласти гроші у сталь та руду або відкрити завод чи магазин. Для іноземних гостей у місті працювали найсучасніші на той момент готелі, у яких були телеграфи та центральне опалення.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як у Дніпрі виглядав готель «Брістоль» – найсучасніший на момент свого відкриття.

Триповерховий готель «Брістоль» відкрився у Катеринославі 1899 року. Готель розміщався по сусідству з готелем «Пальміра», знаходився на центральному проспекті, а ділянка, на якій знаходився «Брістоль», належав Герцу Лур’є.

Спочатку в готелі було всього 34 номери, але проживання тут було не з дешевих. У готелі був ресторан з кабінетами та більярдним, а в номерах постояльців було центральне опалення, водогін, каналізація, електрика та телефон. Надворі готель мав власні екіпажі, якими постояльці могли користуватися безкоштовно, а покоївки та офіціанти в готелі знали кілька мов. Готель приносив гарний прибуток своїм власникам, охочих зупинитися у «Бристолі» було так багато, що старий будинок готелю не вміщував усіх бажаючих. Тому в 1911 році готель закрився на ремонт. За рік він був добудований і до 1912 року тут вже було 140 номерів, а до решти зручностей додався ще й пункт прийому пошти та телеграм, було відкрито каса з продажу залізничних квитків. Кінні екіпажі змінилися на автомобілі.

1917 року готель переобладнали в госпіталь. У 1920 році «Брістоль» був перейменований на «Спартак», там розмістилися квартири чиновників та різні державні установи.

Готель практично не приймав гостей. Знову заселитися звичайні люди змогли сюди 1926 року. Тут знову зробили ремонт та змінили планування номерів – нічого не добудовуючи, а просто ліквідуючи апартаменти та номери на кілька кімнат. Плюс до всього, до середини 1920-х років «Брістоль» з’єднали з готелем «Пальміра», що стоїть поруч, і таким чином кількість номерів було збільшено до 240.

Другої світової війни «Брістоль» не пережив. У будинок потрапив снаряд, і він горів кілька днів. Після звільнення Дніпра на місці готелю звели житловий будинок.

фото: Музеій історії Дніпра

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