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  • Як виглядав зниклий готель у центрі Дніпра і що тепер на його місці (ФОТО)

Як виглядав зниклий готель у центрі Дніпра і що тепер на його місці (ФОТО)

Сьогодні 15:01
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Більше століття тому в Дніпрі було дуже багато готелів – місто розвивалося, сюди приїжджали промисловці та інвестори, які бажали вкласти гроші у сталь та руду або відкрити завод чи магазин. Для іноземних гостей у місті працювали найсучасніші на той момент готелі, у яких були телеграфи та центральне опалення.

Новости Днепра про Як виглядав зниклий готель у центрі Дніпра і що тепер на його місці (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як у Дніпрі виглядав готель «Брістоль» – найсучасніший на момент свого відкриття.

Триповерховий готель «Брістоль» відкрився у Катеринославі 1899 року. Готель розміщався по сусідству з готелем «Пальміра», знаходився на центральному проспекті, а ділянка, на якій знаходився «Брістоль», належав Герцу Лур’є.

Новости Днепра про Як виглядав зниклий готель у центрі Дніпра і що тепер на його місці (ФОТО)

Спочатку в готелі було всього 34 номери, але проживання тут було не з дешевих. У готелі був ресторан з кабінетами та більярдним, а в номерах постояльців було центральне опалення, водогін, каналізація, електрика та телефон. Надворі готель мав власні екіпажі, якими постояльці могли користуватися безкоштовно, а покоївки та офіціанти в готелі знали кілька мов. Готель приносив гарний прибуток своїм власникам, охочих зупинитися у «Бристолі» було так багато, що старий будинок готелю не вміщував усіх бажаючих. Тому в 1911 році готель закрився на ремонт. За рік він був добудований і до 1912 року тут вже було 140 номерів, а до решти зручностей додався ще й пункт прийому пошти та телеграм, було відкрито каса з продажу залізничних квитків. Кінні екіпажі змінилися на автомобілі.

1917 року готель переобладнали в госпіталь. У 1920 році «Брістоль» був перейменований на «Спартак», там розмістилися квартири чиновників та різні державні установи.

Новости Днепра про Як виглядав зниклий готель у центрі Дніпра і що тепер на його місці (ФОТО)

 Готель практично не приймав гостей. Знову заселитися звичайні люди змогли сюди 1926 року. Тут знову зробили ремонт та змінили планування номерів – нічого не добудовуючи, а просто ліквідуючи апартаменти та номери на кілька кімнат. Плюс до всього, до середини 1920-х років «Брістоль» з’єднали з готелем «Пальміра», що стоїть поруч, і таким чином кількість номерів було збільшено до 240.

Новости Днепра про Як виглядав зниклий готель у центрі Дніпра і що тепер на його місці (ФОТО)

Другої світової війни «Брістоль» не пережив. У будинок потрапив снаряд, і він горів кілька днів. Після звільнення Дніпра на місці готелю звели житловий будинок.

фото: Музеій історії Дніпра

 

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Новости Днепра про Як виглядав зниклий готель у центрі Дніпра і що тепер на його місці (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядав зниклий готель у центрі Дніпра і що тепер на його місці (ФОТО)Русский

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